Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO

Братът на Копривленски излиза в топ мача на вечерта

Битки на световно ниво, ММА срещи с огромен заряд, шоу като никое друго! 

Max Fight 63 ще ви заинтригува с всичко това! 

Бойната гала вечер ще се проведе в София на 29 ноември, а вкъщи може да я гледате пряко в каналите на bTV Media Group.

Къде?

Max Fight 63 ще бъде излъчен пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG!

Началото на прякото ни предаване е в 19:30 ч. на 29 ноември

Ще може да проследите всички атрактивни мачове и първи да разберете победителите! 

Кои?

В топ мача на вечерта непобеденият Мартин Копривленски (11-0) - брат на шампиона ни в кикбокса Стоян Копривленски, излиза срещу испанския „Викинг“ Виктор Монфорт.

Българинът е световен шампион по К-1 (IMTF) и последно постигна победа над Костадин Стойков на Max Fight 62. Съперникът му е двукратен шампион на Испания (IFMA), бронзов медалист от световното IFMA, шампион на WBC и носител на наградата за Нокаут на годината в Arabs MMA. Той има актив от 62 победи и 13 загуби. 

В битката за шампионския пояс на Max Fight ще се изправят Мартин Петков и испанеца Армандо Росарио по правилата на муай тай с ММА ръкавици, в 5 рунда по 3 минути.

Историята в мачовете помежду си имат Живко Стоименов и украинецът Максим Сорока, които отново застават един срещу друг в ММА двубой до 87 кг. В първия мач помежду им българинът бе победител.

Не пропускайте Max Fight 63 - бойната гала вечер пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG на 29 октомври от 19:30 ч.!

Тагове:

София мма бойна гала вечер мартин копривленски Max fight 63

