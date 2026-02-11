Това е невероятната Лора! (ВИДЕО)

Лора Христова е родена на 23.04.2003 в Троян. Първият й треньор в местния клуб Аякс Троян - Цветан Цочев-Куршума, пали искра у нея и до ден днешен тя е отдадена на биатлона.

За втори път чаровницата е на Олимпийски игри. В Пекин преди 4 години тя завърши на 89-то място в индивидуалната надпревара и на 18-то място в щафетата. През декември 2025 г., тя дори оглавяваше световната ранглиста за точност след първия кръг на Световната купа - 97% успеваемост и 68 свалени мишени.

Снимка: Reuters

"Не е имало моменти, в които съм искала да захвърля всичко. Винаги това, което правя, ми е доставяло удоволствие", откровена е националката пред bTV през 2023 г. Мечтае всяка година да е по-добра версия на себе си от предходната.

"Все пак сме единственият зимен спорт с олимпийски златен медал, както и редица други силни постижения. Също така черпя вдъхновение всеки ден от семейството и приятелите ми. Никой от фамилията не е бил спортист, но въпреки това винаги ме са ме насърчавали да следвам мечтите си и своя път", доверява ни още Лора.