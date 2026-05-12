bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

Николета Маданска и Станимира Атанасова са сред отличените в Web Report на Dir.bg

Две награди за bTV Спорт от деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от портала Dir.bg. Николета Маданска и Станимира Атанасова сa подгласници в категория "Спорт".

Общо 12 майстори на словото, обектива и микрофона бяха отличени в категориите "Общество", "Икономика", "Истински истории", "Култура и изкуство", "Технологии", "Спорт", "Видеорепортаж", "Фоторепортаж", "Подкаст", "Млад автор", "Зелено перо" и голямата награда за "Журналистическо майсторство".

Николета Маданска получи признание за интервюто със селекционера на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини, който изведе България до сребърните медали на световното първенство в Манила (Филипините).

Джанлоренцо Бленджини - италианец по паспорт, българин по сърце (ВИДЕО)

Той е човекът зад най-големия ни волейболен възход. Треньорът, който обедини цялата нация. Изгради не просто шампиони – създаде семейство. Воини, които играят не за себе си, а един за друг.

На финала сърцето му беше разкъсано. Между родината Италия и отбора, който сам превърна в легенда. Италианец по паспорт, но вече българин по сърце.

Снимка: Евгений Милов

Станимира Атанасова беше отличена за вдъхновяващия репортаж "Сила с една ръка", разказващ за Йоанна Михайлова, която превръща своето различие в път към успеха.

"Аз съм родена така, както ме виждате! Много хора казват - момичето с една ръка, но това е ръка и половина.", споделя с усмивка и увереност Йоанна, която се състезава в леката атлетика и мечтае за медал на 400 м на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Сила с една ръка (ВИДЕО)

Снимка: bTV

Признание за bTV

Политическият репортер на bTV Новините Десислава Ризова получи награда за репортажа си „Техеран 26“.

Той разказва за продуцентката на филма „Техеран“ Дана Идън, която пристига в Атина на 4 февруари, но на 15 февруари я намират мъртва в хотелската ѝ стая.

Репортерите на bTV с награди за журналистика на конкурса Web Report

В категория „Технологии“ Антоан Златков бе награден за репортажа си „Тихият фронт на войната“, разказващ за дезинформацията покрай войната в Близкия изток.

Снимка: bTV

Високата оценка на журито получиха и Мария Савкова за репортажа за болничните инфекции, Станчо Станчев за репортажа за традиционната българска гайда, Ладислав Цветков „Мисия Черно море“, както и Цвети Балабанова за събитията в Нови Сад.

Снимка: bTV

