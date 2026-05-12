bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

Две награди за bTV Спорт от деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от портала Dir.bg. Николета Маданска и Станимира Атанасова сa подгласници в категория "Спорт".

Общо 12 майстори на словото, обектива и микрофона бяха отличени в категориите "Общество", "Икономика", "Истински истории", "Култура и изкуство", "Технологии", "Спорт", "Видеорепортаж", "Фоторепортаж", "Подкаст", "Млад автор", "Зелено перо" и голямата награда за "Журналистическо майсторство".

Николета Маданска получи признание за интервюто със селекционера на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини, който изведе България до сребърните медали на световното първенство в Манила (Филипините).

Той е човекът зад най-големия ни волейболен възход. Треньорът, който обедини цялата нация. Изгради не просто шампиони – създаде семейство. Воини, които играят не за себе си, а един за друг.

На финала сърцето му беше разкъсано. Между родината Италия и отбора, който сам превърна в легенда. Италианец по паспорт, но вече българин по сърце.

Станимира Атанасова беше отличена за вдъхновяващия репортаж "Сила с една ръка", разказващ за Йоанна Михайлова, която превръща своето различие в път към успеха.

"Аз съм родена така, както ме виждате! Много хора казват - момичето с една ръка, но това е ръка и половина.", споделя с усмивка и увереност Йоанна, която се състезава в леката атлетика и мечтае за медал на 400 м на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Признание за bTV

Политическият репортер на bTV Новините Десислава Ризова получи награда за репортажа си „Техеран 26“.

Той разказва за продуцентката на филма „Техеран“ Дана Идън, която пристига в Атина на 4 февруари, но на 15 февруари я намират мъртва в хотелската ѝ стая.

В категория „Технологии“ Антоан Златков бе награден за репортажа си „Тихият фронт на войната“, разказващ за дезинформацията покрай войната в Близкия изток.

Високата оценка на журито получиха и Мария Савкова за репортажа за болничните инфекции, Станчо Станчев за репортажа за традиционната българска гайда, Ладислав Цветков „Мисия Черно море“, както и Цвети Балабанова за събитията в Нови Сад.