ЦСКА спира вписването на Асен Златев

Новоизбраният президент пред bTV: Екипът ми запазва мълчание до изясняване на случая

ЦСКА, "Христо Бъчваров" (Сливен) и "Аполон" (Стара Загора) са клубовете, които обжалват решенията на Общото събрание на БФВТ, взети на форума в понеделник.

Зад тези три клуба стоят треньорите Пламен Братойчев, Евгени Танев и Янко Георгиев, който по време на управлението на Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата са представлявани от един и същ адвокат.

Снимка: bTV

На събранието, проведено на на 15 декември, те бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.

"Екипът ми засега запазва мълчание до изясняване на случая", каза пред bTV олимпийският шампион Асен Златев.

Зад новоизбрания президент застана и олимпийският Карлос Насар, който след избора му предупреди, че подобен сценарий може да го накара да се състезава за друга държава.

По време на гласуването Стефан Ботев получи общо 11 гласа, срещу 20 за Златев. Още след събранието Ботев обяви, че той няма право да обжалва решението, но всеки клуб има право да стори това.

Федерацията беше в същото положение в продължение на години. От май 2021 г. до април 2023 г. Ариф Маджид не можа да встъпи в длъжност заради жалби от клубове в подкрепа на Неделчо Колев.

