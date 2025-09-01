bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

ЦСКА започна учебната година с нови зали за борба (ВИДЕО)

Нещата във федерациите и в БОК се успокоиха, заяви министърът на младежта и спорта

С тържествена церемония спортното училище "Генерал Владимир Стойчев" откри новата учебна година. На първия учебен ден днес (1 септември) присъстваше и министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Очаквам добра спортна година, аз и екипът на министерството правим всичко възможно да подобрим условията в салоните и залите на местност „Къро“, където се подготвят децата на спортно училище Генерал Владимир Стойчев“ разказа Пешев.

Преди месец и половина министерството отпусна близо 32 милиона лева за подобряването на спортната инфраструктура в България, а част от финансирането беше насочено и към спортното училище.

Залите

„В рамките на лятната ваканция на децата успяхме да изградим две нови зали за борба – една за класически стил с два тепиха и една за свободен стил с други два тепиха. Предполагам, че до 15-20 дни ремонтът ще е приключил и ще можем да представим залите и съоръженията на обществото.“

Снимка: Министерство на младежта и спорта

„Аз многократно имах възможност да кажа, че това е политиката на правителството на господин Желязков. Когато подобрим условията за подготовка, когато подобрим базите, залите, стадионите, тогава ще можем да подобрим резултатите, тогава ще вкараме нашите деца в спортните обекти, тогава ще ги мотивираме да се занимават активно със спорт. Това е по политиката на кабинета. Преди месец и половина отпуснахме 32 милиона на общините за спортна инфраструктура по две програми за 2024 година, предстои да бъде пусната и за 2025. Амбицията е всяка година да подобряваме спортната инфраструктура, за да подобряваме спортните резултати.“

„Благодарен съм на министерството на младежта и спорта, че предприеха действия по възстановяване на спортен комплекс „Къро“. Това е комплекс, който е жизненоважен за нас, защото родители, деца пътуват по спортни съоръжения по цяла София, за да изпълват задължителните си часове по спортна подготовка. Изключително правилна посока на министерството и това би довело до по-добри резултати и по-добро усвояване на материала по спортна подготовка“ допълни директорът на училището Борис Борисов.

Ситуацията в спорта

Министър Пешев смята, че неразбирателството в Българския олимпийски комитет, след като Весела Лечева получи повече гласове от Стефка Костадинова на редовния изборен конгрес, е в миналото и че то няма да навреди на предстоящите олимпийски игри.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

Проблеми винаги има, няма да ги решим за ден-два. За мен нещата се успокоиха, както в повечето федерации нещата се успокояват, виждате и в олимпийския комитет в момента има спокойствие. В други федерации, където имаше съпътстващи скандали нещата се успокоиха. Надявам се спортният сезон да бъде успешен за всички"

„Федерациите, които дължат средства по различните програми на министерството, някои от тях са разсрочили своите задължения, федерацията по борба предходната седмица изплати цялото задължение накуп, така че няма проблеми с тези средства“ завърши той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска откриване зала учебна година спортно училище къро Иван Пешев Министерство на младежта и спорта

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Юнайтед го изтърпя 2 сезона, а Леверкузен - само 2 мача

Юнайтед го изтърпя 2 сезона, а Леверкузен - само 2 мача
Ана в страната на чудесата

Ана в страната на чудесата
Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

Яник Синер заби бившата любима на Шумахер (СНИМКА)

Яник Синер заби бившата любима на Шумахер (СНИМКА)
Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Последни новини

Юнайтед го изтърпя 2 сезона, а Леверкузен - само 2 мача

Юнайтед го изтърпя 2 сезона, а Леверкузен - само 2 мача
Дори Усик не може да откаже на жена си романтична фотосесия (СНИМКИ)

Дори Усик не може да откаже на жена си романтична фотосесия (СНИМКИ)
Григор Димитров се прибра в Хасково! (СНИМКИ)

Григор Димитров се прибра в Хасково! (СНИМКИ)
Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV