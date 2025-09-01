ЦСКА започна учебната година с нови зали за борба (ВИДЕО)

С тържествена церемония спортното училище "Генерал Владимир Стойчев" откри новата учебна година. На първия учебен ден днес (1 септември) присъстваше и министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

„Очаквам добра спортна година, аз и екипът на министерството правим всичко възможно да подобрим условията в салоните и залите на местност „Къро“, където се подготвят децата на спортно училище Генерал Владимир Стойчев“ разказа Пешев.

Преди месец и половина министерството отпусна близо 32 милиона лева за подобряването на спортната инфраструктура в България, а част от финансирането беше насочено и към спортното училище.

Залите

„В рамките на лятната ваканция на децата успяхме да изградим две нови зали за борба – една за класически стил с два тепиха и една за свободен стил с други два тепиха. Предполагам, че до 15-20 дни ремонтът ще е приключил и ще можем да представим залите и съоръженията на обществото.“

Снимка: Министерство на младежта и спорта

„Аз многократно имах възможност да кажа, че това е политиката на правителството на господин Желязков. Когато подобрим условията за подготовка, когато подобрим базите, залите, стадионите, тогава ще можем да подобрим резултатите, тогава ще вкараме нашите деца в спортните обекти, тогава ще ги мотивираме да се занимават активно със спорт. Това е по политиката на кабинета. Преди месец и половина отпуснахме 32 милиона на общините за спортна инфраструктура по две програми за 2024 година, предстои да бъде пусната и за 2025. Амбицията е всяка година да подобряваме спортната инфраструктура, за да подобряваме спортните резултати.“

„Благодарен съм на министерството на младежта и спорта, че предприеха действия по възстановяване на спортен комплекс „Къро“. Това е комплекс, който е жизненоважен за нас, защото родители, деца пътуват по спортни съоръжения по цяла София, за да изпълват задължителните си часове по спортна подготовка. Изключително правилна посока на министерството и това би довело до по-добри резултати и по-добро усвояване на материала по спортна подготовка“ допълни директорът на училището Борис Борисов.

Ситуацията в спорта

Министър Пешев смята, че неразбирателството в Българския олимпийски комитет, след като Весела Лечева получи повече гласове от Стефка Костадинова на редовния изборен конгрес, е в миналото и че то няма да навреди на предстоящите олимпийски игри.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

„Проблеми винаги има, няма да ги решим за ден-два. За мен нещата се успокоиха, както в повечето федерации нещата се успокояват, виждате и в олимпийския комитет в момента има спокойствие. В други федерации, където имаше съпътстващи скандали нещата се успокоиха. Надявам се спортният сезон да бъде успешен за всички"

„Федерациите, които дължат средства по различните програми на министерството, някои от тях са разсрочили своите задължения, федерацията по борба предходната седмица изплати цялото задължение накуп, така че няма проблеми с тези средства“ завърши той.

