Дъщерята на Михаел Шумахер разкри какво ѝ дава сили

Джина-Мария даде първо интервю след кошмарния инцидент

Дъщерята на Михаел Шумахер - Джина-Мария, разкри какво ѝ дава сили след кошмарния инцидент с легендарния ѝ баща. В първото си интервю от тогава, тя сподели, че намира утеха в ездата.

Джина-Мария е сред звездите на конния спорт в световен мащаб. Тя участва в документален филм на германската телевизия ZDF. Той е със заглавие "Конска сила - Светът на Джина Шумахер" и ще излезе онлайн на 17 април, а месец по-късно ще бъде излъчен в ефира. Лентата проследява живота на Джина-Мария (29) и майка ѝ Корина (57) в семейните ранчота в Швейцария и САЩ.

"Конете винаги са били важна част от живота ми. След инцидента с баща ми, буквално се превърнаха в съществена част. Не мога да живея без тях. Помогнаха ми да премина през всичко", каза Джина-Мария - едно от лицата на уестърн стила в ездата.

Още от дете

"Майка ми някога е имала кон. Когато с брат ми бяхме по-малки, тя искаше да започне отново. Но искаше безопасен кон. В един момент заедно с баща ми са яздили арабски коне в Дубай и татко е паднал. Сред стадото е имало кон от породата „Американски квартален кон“, който е успокоявал останалите. Мама е поискала да има такъв и започна да ги отглежда"

"Благодарна съм, че мога да яздя. Това не е нещо, което да приемаме за даденост. Родителите ми го направиха възможно. Затова винаги ми е било важно да работя усърдно в тази област, за да мога да го правя възможно най-добре.", допълни Джина-Мария.

7-кратният световен шампион във Формула 1 - Михаел Шумахер, падна по време на ски в Алпите в края на 2013 г. Тогава легендата получи тежка черепно-мозъчна травма, след като удари главата си в подаващ се от снега камък.

Най - важното

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)
Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948
Веласкес: Странен мач, теренът беше лош

Веласкес: Странен мач, теренът беше лош
Мирча Луческу е в кома

Мирча Луческу е в кома

Последни новини

Докато други се съдят, Гатузо направи обратното

Докато други се съдят, Гатузо направи обратното
Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948
12-годишно момче наръга 13-годишно по време на мач по футзал

12-годишно момче наръга 13-годишно по време на мач по футзал
