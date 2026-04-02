Дъщерята на Михаел Шумахер разкри какво ѝ дава сили

Дъщерята на Михаел Шумахер - Джина-Мария, разкри какво ѝ дава сили след кошмарния инцидент с легендарния ѝ баща. В първото си интервю от тогава, тя сподели, че намира утеха в ездата.

Джина-Мария е сред звездите на конния спорт в световен мащаб. Тя участва в документален филм на германската телевизия ZDF. Той е със заглавие "Конска сила - Светът на Джина Шумахер" и ще излезе онлайн на 17 април, а месец по-късно ще бъде излъчен в ефира. Лентата проследява живота на Джина-Мария (29) и майка ѝ Корина (57) в семейните ранчота в Швейцария и САЩ.

"Конете винаги са били важна част от живота ми. След инцидента с баща ми, буквално се превърнаха в съществена част. Не мога да живея без тях. Помогнаха ми да премина през всичко", каза Джина-Мария - едно от лицата на уестърн стила в ездата.

"Майка ми някога е имала кон. Когато с брат ми бяхме по-малки, тя искаше да започне отново. Но искаше безопасен кон. В един момент заедно с баща ми са яздили арабски коне в Дубай и татко е паднал. Сред стадото е имало кон от породата „Американски квартален кон“, който е успокоявал останалите. Мама е поискала да има такъв и започна да ги отглежда"

"Благодарна съм, че мога да яздя. Това не е нещо, което да приемаме за даденост. Родителите ми го направиха възможно. Затова винаги ми е било важно да работя усърдно в тази област, за да мога да го правя възможно най-добре.", допълни Джина-Мария.

7-кратният световен шампион във Формула 1 - Михаел Шумахер, падна по време на ски в Алпите в края на 2013 г. Тогава легендата получи тежка черепно-мозъчна травма, след като удари главата си в подаващ се от снега камък.