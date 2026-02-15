Десети в света, но разочарован – защо Зографски не е щастлив?

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Изпуснах огромен шанс, дори за медал, призна най-добрият ни ски скачач

Reuters

Владимир Зографски влезе в историята на българските ски скокове с десето място на голямата шанца в Предацо.

Това е най-предното класиране на българин в олимпийски ски скокове. Досегашният връх отново беше негов – 14-о място на малката шанца в Пьончан 2018.

Риск и минимална грешка

32-годишният национал беше шести след първия скок – заявка за нещо наистина голямо. Вторият обаче не донесе мечтаната надградa. Рискът беше максимален. Грешката – минимална...

Снимка: Reuters

„На Олимпийски игри се броят само медалите. Направих доста добър първи скок. След това не се чувствах изнервен. Знаех какво трябва да направя във втория, трябваше да рискувам на 110 процента. За съжаление допуснах грешка - отскочих малко по-рано отколкото трябваше и това ми коства още по-добър резултат.

Зографски разтърси

На олимпиада дали си четвърти, или 24-и няма никаква съществена разлика, както казах - броят се само медалите“, заяви той след финала, цитиран от БТА.

Микс от емоции

„Да, резултатът е солиден, но усещането не е много приятно, когато си пропуснал още една възможност. Все пак десето място не е никак зле в един от най-трудните зимни спортове с огромна конкуренция. Мога да кажа, че в момента чувствам микс от емоции“, добави самоковецът.

Изпуснат медал

Само преди дни той остана 32-ри на малката шанца в Предацо и не стигна до вторите скокове. Причината – технически проблем, който му е струвал много.

Снимка: Reuters

„На малката шанца, след като направихме анализ, се оказа, че сме имали проблем с гащеризона и заради това не успях да разгърна потенциала си. Малшанс за мен, а аз на малката шанца по принцип се чувствам по-комфортно, по-силен съм. Там изпусках огромен шанс, дори за медал“, каза българинът.

