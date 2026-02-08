bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Диагнозата на Линдзи Вон е ясна, оперираха я по спешност

Болницата в Тревизо с първо изявление за състоянието на американката

Линдзи Вон е претърпяла операция на фрактура на левия крак. 41-годишната американка падна тежко по време на спускането от олимпийските игри Милано/Кортина 2026 и беше транспортирана с хеликоптер до болницата "Ка Фончело" в Тревизо.

От медицинското заведение публикуваха изявление, в което се посочват подробности за състоянието й. "Пациентката беше подложена на ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата, която е получила на левия си крак."

Първи новини от болницата: Линдзи Вон в стабилно състояние

Именно на левия крак Линдзи скъса предна кръстна връзка на коляното - само преди 8 дни. Двукратната световна шампионка успешно завърши двете тренировки на олимпийското трасе преди ужасния инцидент в неделя.

Вон беше категорична, че ще стартира независимо от риска и неизвестността какво може да понесе тялото й в подобна ситуация. Тя беше заявена и за супергигантския слалом и отборните дисциплини.

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Вероятността да участва в тях клони към нулата. А това означава, че олимпийската ѝ кариера почти сигурно достигна своя разочароващ край.

И все пак - Вон и преди се е завръщала на пистата напук на всички залози. Американката се оттегли от спорта през 2019 г. след серия тежки травми. След частична подмяна на дясната й колянна става шокиращо отново застана на старт през 2024 г.

