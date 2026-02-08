Първи новини от болницата: Линдзи Вон в стабилно състояние

Първи новини от болницата в Тревизо, където Линдзи Вон беше транспортирана по спешност с хеликоптер след ужасяващото си падане в Кортина. Въпреки че има травми по тялото, чиято степен се установява със серия изследвания, 42-годишната американка е в стабилно състояние.

Новината съобщава американския отбор по ски и сноуборд. "Линдзи претърпя контузии, но е в стабилно състояние и в добри ръце - за нея се грижи екип от американски и италиански специалисти", се посочва в изявлението.

Вон се задържа на пистата само 13 секунди, преди да загуби баланс и да се превърти няколко пъти с висока скорост, преди да се озове на снега. Тя крещеше от болка, преди към нея да се приближи медицинският екип.

Ски легендата реши да стартира със скъсана предна кръстна връзка на коляното. По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13, а инцидентът стана в 13-ата секунда.

За Вон това беше пето участие на олимпийски игри. Златната медалистка в спускането от Ванкувър 2010 претърпя 13 тежки травми - включително четирикратно скъсани кръстни връзки - и общо 9 операции.

Само три дни преди старта на Милано/Кортина 2026, Вон падна тежко на Световната купа в Кран Монтана. Това доведе до скъсване на предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак. Въпреки това обаче тя заяви, че ще стартира в Италия.