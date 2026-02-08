bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Първи новини от болницата: Линдзи Вон в стабилно състояние

Тя е в добри ръце, успокоиха от американския отбор по ски и сноуборд

Първи новини от болницата: Линдзи Вон в стабилно състояние

Първи новини от болницата в Тревизо, където Линдзи Вон беше транспортирана по спешност с хеликоптер след ужасяващото си падане в Кортина. Въпреки че има травми по тялото, чиято степен се установява със серия изследвания, 42-годишната американка е в стабилно състояние.

Новината съобщава американския отбор по ски и сноуборд. "Линдзи претърпя контузии, но е в стабилно състояние и в добри ръце - за нея се грижи екип от американски и италиански специалисти", се посочва в изявлението.

Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)

Вон се задържа на пистата само 13 секунди, преди да загуби баланс и да се превърти няколко пъти с висока скорост, преди да се озове на снега. Тя крещеше от болка, преди към нея да се приближи медицинският екип.

Ски легендата реши да стартира със скъсана предна кръстна връзка на коляното. По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13, а инцидентът стана в 13-ата секунда.

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

За Вон това беше пето участие на олимпийски игри. Златната медалистка в спускането от Ванкувър 2010 претърпя 13 тежки травми - включително четирикратно скъсани кръстни връзки - и общо 9 операции.

Само три дни преди старта на Милано/Кортина 2026, Вон падна тежко на Световната купа в Кран Монтана. Това доведе до скъсване на предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак. Въпреки това обаче тя заяви, че ще стартира в Италия.

Тагове:

болница линдзи вон състояние хеликоптер падане Зимни олимпийски игри

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите
№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м

№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м
Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)
Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Последни новини

Бащата на Тервел: Добре, че имам здраво сърце

Бащата на Тервел: Добре, че имам здраво сърце
№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м

№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м
Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите
Трио великани в София за юбилея на Христо Стоичков

Трио великани в София за юбилея на Христо Стоичков
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV