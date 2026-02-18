Димитър Илиев отново ще е министър на спорта

Рали шампионът Димитър Илиев отново е министър на спорта. Той бе на този пост в периода юни 2023 – април 2024 г. в редовното правителство с премиер Николай Денков.

Този път Илиев влиза в състава на служебното правителство на избрания за служебен министър-председател Андрей Гюров. Той представи днес, 18 февруари, състава на кабинета си пред президента Илияна Йотова.

Държавният глава обеща, че ако служебният кабинет бъде представен и одобрен в необходимите срокове, ще издаде трите указа - за назначаване на служебно правителство, за дата на изборите и за определяне границите на изборните регионите на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април.

Министърът на младежта и спорта

Димитър Илиев отговаря на част критериите, заявени в декларацията на Асоциацията на българските спортни федерации. Той е от спортно семейство – роден на 2 август 1975 година в София. Син е на известния от миналото автомобилен състезател Владимир Илиев. Започва кариерата си със състезания по рали крос и на писта, като по-късно стартира и шеметната му кариера в рали надпреварите.

Шампион на България става през 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 и 2013 г. Един от тримата български пилоти, печелили най-престижното ни автомобилно състезание - рали България. Взима участие още на рали Швеция, Кипър и Корсика, като на последното състезание завършва на второ място. Два пъти става носител на Източноевропейската купа на ФИА.

Той сложи край на своята професионална кариера през 2013 г. След това стана преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА „Васил Левски“, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“. Отдава се изцяло на преподавателска дейност. 50-годишният Илиев е сред най-големите експерти по пътна безопасност в България.

Илиев е основател и на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Владее английски, немски и италиански език. Жени се за Венера Илиева, от която има едно дете. Впоследствие се развежда с нея, а след това се жени за настоящата си съпруга Преслава. От нея също има една дъщеря.

Проблемите при предишния мандат

Илиев бе министър на младежта и спортна за кратко, но по време на неговото управление се разрази един от последните скандали в българския футбол.

Снимка: БГНЕС

През ноември 2023 г. България посрещна Унгария в квалификации за европейското първенство, като до последно нямаше яснота къде ще се играе мача. Той все пак се състоя в София и на фона на тежки протести против управлението на Българския футболен съюз и тогавашния президент Борислав Михайлов.

Той се зае и с наличието на две федерации по шахмат точно в разгара на успеха на българския женски тим на европейското първенство в Хърватия през 2023 г. Този проблем е нерешен и днес.

В свои изказвания по време на мандата си, Илиев говори и за нуждата от реконструкция на ключови спортни бази у нас, в това число стадион „Българска армия“ и комплекс „Червено знаме“. В момента работата по стадиона върви по план и се очаква той да отвори врати през лятото на 2026 г.

„Червено знаме“ продължава да бъде неизползваемо.