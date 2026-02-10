Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално

Пореден ден на 25-ите зимни олимпийски игри в Милано/Кортина, поредно българско участие.

Днес, 10 февруари, ще видим биатлонистите ни и в индивидуален старт. Преди дни смесената ни щафета завърши на 16-а позиция.

Очакваме и достойно представяне от тримата ни атлети в ски-бягането.

Биатлон

България е на Игрите в Милано/Кортина с пълен състав в биатлона. Все пак това е най-успешният ни зимен спорт и единствен, в който имаме титла - на Екатерина Дафовска от Нагано 1998. Към него прибавяме и бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002.

Снимка: bgnes

Днес в Милано/Кортина ще видим индивидуален старт при мъжете.

Владимир Илиев, Антон Синапов, Константин Василев, Благой Тодев стартират в 14:30 ч. българско време.

Ски-бягане

Преди тях през квалификации, а дано и през същински старт, ще минат представителите ни в ски-бягането Калина Недялкова, Марио Матиканов и Даниел Пешков.

В 10:15 ч. българско време е стартът на квалификациите в спринта при дамите. В 10:55 ч. започват мъжете.

При добро представяне, същинските стартове са съответно в 12:45 и 13:15 ч.