Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално

Имаме представители и в ски-бягането в Милано/Кортина

Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално
bgnes

Пореден ден на 25-ите зимни олимпийски игри в Милано/Кортина, поредно българско участие. 

Днес, 10 февруари, ще видим биатлонистите ни и в индивидуален старт. Преди дни смесената ни щафета завърши на 16-а позиция. 

Очакваме и достойно представяне от тримата ни атлети в ски-бягането

Биатлон

България е на Игрите в Милано/Кортина с пълен състав в биатлона. Все пак това е най-успешният ни зимен спорт и единствен, в който имаме титла - на Екатерина Дафовска от Нагано 1998. Към него прибавяме и бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002. 

Снимка: bgnes

Днес в Милано/Кортина ще видим индивидуален старт при мъжете.

Владимир Илиев, Антон Синапов, Константин Василев, Благой Тодев стартират в 14:30 ч. българско време. 

Ски-бягане

Преди тях през квалификации, а дано и през същински старт, ще минат представителите ни в ски-бягането Калина Недялкова, Марио Матиканов и Даниел Пешков.

В 10:15 ч. българско време е стартът на квалификациите в спринта при дамите. В 10:55 ч. започват мъжете. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@kali_nedyalkova)

При добро представяне, същинските стартове са съответно в 12:45 и 13:15 ч. 

 
