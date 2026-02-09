Днес на Игрите: Ще се надскочи ли Владимир Зографски?

България продължава да е в еуфория от драматичния бронзов медал, спечелен от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом от олимпийските игри в Милано/Кортина.

Това е първо отличие за родния спорт от такъв зимен форум от 20 години насам, а то дойде след тежък фотофиниш, на който 20-годишният българин победи с милиметри.

Е, това вече е в миналото и е време за новия ден!

Днес, 9 февруари

Отново е утро над северна Италия, в която цял свят е вперил поглед и е време за... Владимир Зографски.

Ски скачачът е единственият ни представител на Игрите днес.

Снимка: БГНЕС

Той ще скача от малка шанца в Предацо, а първият кръг на надпреварата трябва да започне в 20:00 ч. българско време. Финалите са с начален час малко преди 21:15.

Формата

Зографски участва за четвърти път на олимпийски игри.

Най-доброто представяне на 32-годишния българин е 14-ото място от Пьонгчанг 2018 на малка шанца. В Пекин 2022 той бе 22-ри на малка шанца и 38-ми на голяма.

Само че този път Зографски е в пика на кариерата си.

Снимка: Reuters

В стартовете от Световната купа през този сезон той записа четири пъти името си в топ 10 - 4-и в Рука, Финландия, 6-и във Висла, Полша, 8-и във Вилинген, Германия и 9-а позиция във Фалун, Швеция.

Той е 13-ти в генералното класиране.

На тренировките в Италия пък записа 13-то, 28-мо и 8-мо място, което затвърждава добрата му форма.

Дали успехът на Тервел Замфиров ще го вдъхнови? Предстои да разберем!