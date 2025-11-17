Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Голиат ще бъде приспан!

Двукратният световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа ще се изправи срещу Джейк Пол в професионален боксов мач. И вече получи люти закани от ютубъра!

Двубоят, чийто награден фонд достига 140 млн. паунда и ще бъде разпределен поравно, е насрочен за 19 декември в Kaseya Center в Маями (САЩ). Правата за зрелището държи платформата Netflix.

Битката ще е във формат от 8 рунда по 3 минути, а Джошуа и Пол ще носят 10-унцови ръкавици, какъвто е стандартът в категорията.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

27-годишният Пол първоначално трябваше да се боксира с шампиона на Световната боксова асоциация (WBA) Джервонта "Танка" Дейвис в шоу мач на 14 ноември. Той обаче се провали, след като бившата приятелка на Дейвис заведе граждански иск срещу него за тежка телесна повреда, незаконно задържане, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Джошуа - Пол ще бъде любопитна гледка, тъй като Ей Джей се е бил при тегло от над 116 кг, докато първият вариант - Дейвис, е в кат. до 130 паунда (около 59 кг).

"Голиат ще бъде приспан"

"Това не е симулация с изкуствен интелект. Това е Денят на страшния съд. Професионален мач в тежка категория срещу световен шампион в разцвета на силите си. Когато победя Антъни Джошуа, всяко съмнение ще изчезне и никой няма да може да ми откаже възможността да се бия за световна титла. Към всички мои хейтъри – ето това искахте. Към хората от Обединеното кралство, съжалявам. В петък, 19 декември, под светлините в Маями, на живо в цял свят само по Netflix, щафетата ще бъде предадена и британският Голиат ще бъде приспан.", написа Пол.

"Джейк или който и да е друг може да си го получи. Без милост. Взех си малко почивка и се завръщам с мега шоу. Това е голяма възможност за мен. Независимо дали ви харесва или не, аз съм тук, за да правя огромни числа, големи битки и да счупя всеки рекорд, докато оставам хладнокръвен, спокоен и събран. Запомнете ми думите, ще видите много повече бойци да се възползват от тези възможности в бъдеще. Предстои да счупя интернет върху лицето на Джейк Пол.", коментира 36-годишният Джошуа.

Британецът, който има 28 победи и 4 загуби, за последно беше на ринга през септември миналата година. Тогава бе спрян в петия рунд от Даниел Дюбоа в битката за титлата на Международната боксова федерация (IBF).

Пол се би за последно на 29 юни тази година, когато постигна победа с единодушно съдийско решение над Хулио Сезар Чавес-младши след 10 рунда бокс в Анахайм. Това бе 12-ти успех в 13 срещи на ринга за инфлуенсъра, който надви легендата Майк Тайсън в края на 2024 г.

