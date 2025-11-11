Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)

Тътен в Токио предстои в събота, 15 ноември! Световната титла по кикбокс в К-1 ще бъде връчена на човека, който премине през изключителното изпитание - три мача в рамките на един ден.

Това не е за всеки. Още по-сигурно е, че ако искаш да бъдеш световен шампион, трябва да демонстрираш дух, воля и концентрация, каквито никой друг не притежава. Стоян Копривленски вече го направи веднъж.

Защитата на титлата

Преди година, отново в Япония, той стана световен шампион, преминавайки през трима опоненти като валяк. Сега, в ролята на защитаващ титлата, ще има още по-трудна мисия. Съперниците му не биха си позволили и най-малката капка подценяване, защото знаят колко може да им коства срещу българския кикбоксьор. Самият Копривленски признава, че опонентите му вече гледат на него по друг начин и следят под лупа всеки един негов мач.

Връщаме Стоян към спомените от турнира преди година, какви поуки е взел и кои са моментите, в които е трябвало да стисне зъби, за да вдигне победоносно ръка в края.

По разказа му личи колко болка и моменти, които могат да те пречупят, е имало през 2024 г. Усеща се обаче и колко много това е калило психиката му. Тялото трудно може да "схване" тези уроци и да търпи още ритници и тежки удари, но силата на мисълта би могла да бъде "двигателят".

По време на интервюто Стоян е в добро настроение, с бодър дух, въпреки че се налага да тренира два пъти на ден. Звучи ви леко? Помислете пак! Тези тренировки включват изтощителни упражнения, след които буквално се лее пот, силни ограничения в хранителния режим, задължителен минимум в часовете сън и не на последно място баланс между изолация и социализация.

Копривленски признава, че именно този период и режим преди мачове го кара да има настроение, което може да не е по вкуса на всеки. Тези, които го обичат и познават, знаят, че това е период и всеки нормален човек би имал същото настроение при такова ежедневие.

В епизод 2, посветен, на атаката на Стоян Копривленски на световната титла, ви предлагаме специалното му интервю за bTV, в което разкрива неща от кухнята преди толкова важен момент от годината. Момент, който може да остане в историята. Не само личната, но и тази на България и световния кикбокс.

Гледайте Стоян Копривленски в K-1 World Max тази събота от 8:00 ч. българско време само на VOYO.BG. Епизодите, посветени на този турнир също ви очакват всеки ден на онлайн платформата VOYO.BG.

Епизод 1 можете да намерите - ТУК.

Епизод 2 - очаквайте скоро на VOYO.BG

