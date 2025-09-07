Българският император, покорил сърцата на японците (ВИДЕО)

Приказката на Стоян Копривленски в Япония продължава! Българският кикбоксьор записа нова победа в Страната на изгряващото слънце и след два месеца ще се яви отново тук, с нова мисия - да остане на трона си.

След триумфа миналата година, при който Копривленски се възползва максимално от обстоятелствата (загуби квалификационния си мач, но заради контузия на претендент все пак участва в основната фаза) и спечели титлата след 3 супер силни мача, сега идва по-трудното.

Да запазиш мястото си на върха за по-дълъг период от време е предизвикателство. Той обаче е уверен, че може може да го направи, а кой може да подцени шампиона?

Един български шампион в Япония

Изглежда японците не са забравили статуса му. Докато вървим по улицата редом до Стоян, чуваме подвиквания от местните "Стоян, Стоян, шампион". Същото се повтаря и в залата по време на мача с Денис Цапу.

При всеки замах на крака или ръката му към молдовеца, публиката желаеше попадение. Бурните аплодисменти, тази подкрепа, която идваше от японците, показва едно - Стоян Копривленски е спечелил Япония. Направил го е с шампионския маратон миналата година, с предишните битки тук, които не са били за колан, и не на последно място - с уважение към домакините и съперниците.

Тук има дума, която описва специалистите в дадена област - татсуджин (tatsujin). Перфектно пасва на Стоян заради безапелационния начин, по който се справи с Цапу. Увереността, с която действа на ринга, спокойствието което лъхаше от него преди битка, доказват че шампионският манталитет е наличен и съхранен. Разбира се, в тази насока помагат много и неговите най-важни помощни в лицето на Майк Пасение и Мелайно Хадум.

Фактът, че дори след такъв успех, Копривленски изисква още от себе си, има голямо желание да постигне нокаут, доказва, че спортната злоба ще го отведе далеч. Често сме ставали свидетели на това да спечелиш веднъж златото, да се пуснеш по инерция и от там бавното (а понякога и бързото) пропадане е гарантирано.

Първата крачка към влизането в историята на кикбокса беше направена. Предстои по-тежката, но с амбиция, фокус, хладен ум и здрава подготовка, крайният успех за Стоян Копривленски изглежда по-близко от всякога.

Ако искате да се докоснете още до света на Копривленски, вижте специалните ни дигитални епизоди. Първите 5 може да гледате на онлайн платформата VOYO - ТУК.

Епизод 6 ви очаква ТУК.

Епизод 7 ви очаква ТУК.

Епизод 8 ви очаква ТУК.

Епизод 9 ви очаква ТУК.

Епизод 10 ви очаква ТУК.

Епизод 11 ви очаква ТУК.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK