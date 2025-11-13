Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)

Любовта към спорта може да бъде много силна. Такава, която да те провокира да правиш едно и също нещо всеки Божи ден. Всеки започва с даден спорт, защото е привлечен от него. Дали заради емоцията, която му носи, дали заради каляването на характера или просто му харесва идеята и правилата му. Факт е обаче, че бойните спортове са "друга порода". В тях изискванията са различни.

Интерес към тренировките

Именно Япония е родина на кикбокса. През 60-те години на 20-ти век на Осаму Ногучи му хрумва да комбинира карате и муай тай. С времето кикбоксът има своите спадове и възходи в популярността си в световен мащаб. С появата на К-1 кикбоксът сякаш придобива ново лице и е възприет от все повече хора, а интересът към тренировките в залата се увеличава значително.

В епизод 4 от дигиталната поредица, посветена на атаката на Стоян Копривленски на световната титла, ще ви запознаем с любопитни факти за кикбокса, които едва ли сте предполагали.

Надпреварата има изключително нестандартен формат - 3 мача в рамките на ден, за да се провъзгласиш като номер 1. Единствено на www.voyo.bg в събота от 08:00 ч. ще може да гледате битките на бургазлията в Токио.

3000 удара и ритника

Един от тях е, че една тренировка може да съдържа над 3000 удара и ритника. Звучи много стряскащо. Затова физическата издръжливост на кикбоксьора е сравнима с тази на елитен атлет от леката атлетика. Изследвания показват, че след само 6 седмици тренировки се подобряват концентрацията, паметта и координацията око-ръка.

Ръкавиците на един кикбосьор са направени от висок клас телешка кожа, които издържат по-дълго време и са по-еластични. Вътрешността е със съдържание от полиуретан или пяна. Има обаче производители, които все още ползват конски косъм.

Следа, която никога няма да бъде изтрита

Извън любопитните факти за кикбокса, които може да се сторят само като суха статистика на някои, решихме да черпим и от извора на знания - треньорът на Стоян Копривленски, Майк Пасение.

Човекът, създал шампиони в този спорт и оставили следа, която никога няма да бъде изтрита. Самият той разкрива в епизода кои са съставките за шампиона, каква е разликата между изиграването на един мач и три в рамките на ден. Споделя и какво заглавие му се иска да прочете в сайтовете в неделя след края на турнира за световната титла.

Епизод 4 от дигиталната поредица ви очаква на платформата voyo.bg.

На същия адрес може да гледате и турнира за световната титла с участието на Стоян Копривленски, който ще защитава пояса от миналата година. Първият му мач е от 8:00ч българско време. Само и единствено онлайн на voyo.bg.

