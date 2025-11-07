Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Огромно признание от Европейската федерация по лека атлетика получи Димитър Карамфилов. Той е треньор на най-добрия български състезател в момента - европейския шампион в скока на дължина в зала - Божидар Саръбоюков.

Карамфилов получи наградата си на стилна церемония от избрания за президент на БФЛА Георги Павлов в навечерието на извънредното общо събрание на централата, свикано с подписите на 48 клуба. Съдът уважи желанието им, въпреки че Управителният съвет на БФЛА също насрочи събрание.

В централата членуват близо 130 клуба, като голяма част от тях уважиха церемонията, на която освен Карамфилов, още няколко деятели на спорта бяха наградени за кръглите си годишнини.

