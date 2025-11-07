bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Президентът на БФЛА Георги Павлов връчи приза на Димитър Карамфилов

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Огромно признание от Европейската федерация по лека атлетика получи Димитър Карамфилов. Той е треньор на най-добрия български състезател в момента - европейския шампион в скока на дължина в зала - Божидар Саръбоюков.

Карамфилов получи наградата си на стилна церемония от избрания за президент на БФЛА Георги Павлов в навечерието на извънредното общо събрание на централата, свикано с подписите на 48 клуба. Съдът уважи желанието им, въпреки че Управителният съвет на БФЛА също насрочи събрание.

Преди изборите: Кандидатът за президент Иван Колев обеща по-висок бюджет за леката атлетика

В централата членуват близо 130 клуба, като голяма част от тях уважиха церемонията, на която освен Карамфилов, още няколко деятели на спорта бяха наградени за кръглите си годишнини.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Сила с една ръка (ВИДЕО)

 
Тагове:

съд лека атлетика бфла общо събрание георги павлов клубове атлети Димитър Карамфилов божидар саръбоюков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!
Гришо взима само половината от годишния си бонус

Гришо взима само половината от годишния си бонус
Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)
Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Последни новини

Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!

Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!
5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!
В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см

В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см
Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?

Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV