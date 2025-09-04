Гласуваха за ново Общо събрание в леката атлетика (ВИДЕО)

Свикване на извънредно Общо събрание на 8 ноември гласува управителният съвет на федерацията по лека атлетика.

Искането ще бъде внесено още днес в съда от доскорошния председател на централата Иван Колев и новоизбрания Георги Павлов, който все още не е вписан заради подадени жалби след скандалното Общо събрание на 1 август.

"Първото решение, което взе УС е за смяна на президента. Г-н Павлов беше избран и имаме решение на УС за свикване на извънредно Общо събрание на 8 ноември.", коментира Колев.

"Подаваме в съда за промяна на нов президент и за свикване на ново Общо събрание. Ако съдът го свика, всичко е легитимно. Но може да се окаже, че управляваме заедно", заяви пред медиите Павлов.

"Ние даже имаме едно екстравагантно предложение - можем да управляваме на ротационен принцип.", каза новоизбраният шеф на родната лека атлетика.

Признат от Световната атлетика

Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на Световната атлетика, което потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство.

Павлов беше избран за председател на Българската федерация по лека атлетика след Общото събрание на централата на 1 август, но в последствие състезатели, треньори и заслужили деятели на българската лека атлетика изразиха възмущение и несъгласие с начина, по който то е проведено, като поискаха решенията му да бъдат обявени за недействителни и да бъде свикано ново Общо събрание.

На 6 август Софийският градски съд спря вписването на новия председател и новото ръководство на федерацията по лека атлетика. Исковата молба е подадена от пловдивския клуб Актив 2013. И бившият председател Иван Колев заяви тогава заяви, че изборът е бил манипулиран.

И в БОК е така

Ситуацията поразително прилича на тази в БОК. В средата на май Международният олимпийски комитет призна временно резултатите на Весела Лечева за нов президент на Българския олимпийски комитет и на всички членове.

Писмото е адресирано и до Лечева, която спечели изборите в средата на март, както и до досегашния председател в лицето на Стефка Костадинова. българският съд все още не е произнесъл по редовността на Общото събрание на БОК.

