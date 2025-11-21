От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

В гласа му има всичко — умора, облекчение, вяра... А в очите му – нещо, което не се описва лесно. Европейският шампион по таекуондо за юноши Станислав Митков говори пред bTV часове след най-голямата победа в кариерата си.

„Таекуондото не е за хора със слаб характер“, започва той. „Това е спорт, който те пречупва, за да видиш колко силно можеш да се изправиш. И аз много пъти съм се пречупвал.“

Пет победи. Два загубени рунда. И финал в Егъл, който можеше да тръгне във всяка посока. Той завоюва титлата в кат. до 63 кг на шампионата за юноши и девойки в Швейцария. На финала българският състезател се наложи с 2:1 рунда срещу сърбина Сергей Иванович.

2:1 на финала

„Чувството е уникално. Този медал го чакам от няколко години, но на всяко европейско все нещо не ми достига. Но най-сетне успях да си го завоювам. Тайната е това да си отдаден на 100% на спорта, да вярваш в себе си и да гониш целите си“.

„ Венци отново се гордее с мен!“

Стана традиция е Станислав Митков и треньорът му Венцислав Соколов да вдигат победоносно ръце. В Швейцария също имаха повод да го сторят, а за Станислав това винаги значи много: Снимка: Bulgarian Taekwondo Federation

„Венци беше изключително доволен. Гордееше се с мен“. При срещата ни с тях в залата, където се подготвят шампиони, и двамата се обединиха около твърдението, че главната им цел остават Игрите в Лос Анджелис след 3 години.

Винаги заедно, винаги...

Въпреки късния Митков (бел. ред.- 03:00 часа сутринта българско време) откликна на молбата на спортната редакция на bTV и записа видео, с което да ни накара и ние да почувстваме емоциите от шампионата.

Включиха се и съотборничките му от Таекуондо клуб Ахил – Ерика Карабелева и Дея Пеева, която ден по-рано завоюва и първия медал за България на първенството, бронз в категория до 46 кг.

При изпратени от нас въпроси – Дея влезе в ролята на интервюиращ, а Ерика беше натоварена със задълженията на оператор. Тримата тренират заедно от малки, постоянно пътуват по състезания и винаги се подкрепят.

Снимка: Bulgarian Taekwondo Federation

Освен президентът на федерацията Слави Бинев, който от октомври е член на Съвета на Световното таекуондо, в залата в Швейцария присъстваше и треньорът на националния отбор Фарзад Золхадри. Иранецът, който подготвяше и бронзовата медалистка от Париж 2024 Кимия Ализаде не скри радостта си и също засне финала на Станислав.

Една титла. Един шампион. Една история, която тепърва започва.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK