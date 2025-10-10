Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

Шампион не се става наготово. Шампион се става, когато си нямал, но си се борил за мечтата си. Думите са на щангиста Христо Христов, който даде специално интервю за bTV преди световното първенство във Фьорде (Норвегия).

Тази вечер - от 20:30 ч. пряко по RING и онлайн на VOYO, Христов влиза в битката за отличията в кат. до 110 кг.

"Аз съм тръгнал от -2, разказвал съм тази история. Бяхме изключително бедни. Ние сме имали период - 4 години сме нямали ток, 3 години вода по едно и също време. Нямахме пари да си плащаме сметките. В Бяла, когато бяхме малки, всеки ден сме ходили с баща ми да вземаме вода от една чешма в близкото село Горица. Ходили сме с тубите с вода и сме се връщали", сподели Христов.

"Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово в живота. Истинският шампион трябва да е гладувал, трябва да е мизерствал, трябва да е усетил какво е да нямаш, за да може да имаш този дух да искаш да имаш. Този глад не се постига с ядене. Постига се точно, когато си нямал нищо."

Кошмарът Токио 2020

"След Олимпиадата в Токио през 2021 г. се затворих сам, в една клетка вътре в себе си. Не допусках хора до мен. Исках самотата, предпочитах я. Чувствах се все едно аз не съм свършил задачата да взема олимпийски медал. Не, че са ме прецакали. Тогава не се чувствах така. Чувствах, че всичко е по моя вина, че аз съм сгрешил."

"Бях олимпийски медалист в рамките на няколко стотни. Държах щангата горе. Като ми свириха сигнала - два бели и един червен, аз знаех, че съм медалист. Знаех, че се качвам на стълбицата и печеля медал. Но когато чух "Jury stop", все едно земята под мен се пропука и паднах. Носих се така много време"

"Сънувал съм медала. Един от първите ми кошмари беше как съм на стълбичката, появяват се въпросните двама от журито - мъж и жена, и ми го късат медала от гърдите.", върна се Христо към Игрите в Япония.

Пътят на новия Христо

"Това е състезанието, в което мисля, че ще започне новият път на Христо. Пътят към олимпийските игри. Защото той се беше изоставил доста, но сега е в добра форма. Затова искам на това състезание да види къде се намира и оттам нататък вече да започне да гради. Може би догодина за европейското, световното и олимпиадата", заяви треньорът му - Живко Николов.

Още сега на световното първенство Христо има реален шанс за медал. "Ще чакаме отличие в изхвърлянето. Ще бъде супер, ако направи три успешни опита и може би там се крие отличието"

За бедното момче, което намира спасение в щангите. За чувството да бъдеш лишен от медал след първоначално зачетен опит. За свалянето на 20 кг заради световното. За очакванията, амбициите и това, че няма да се откаже, докато не постигне целите си. Всичко това и още много - вижте във видеото.

