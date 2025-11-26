Ивет Горанова пред исторически пробив: само едно злато ѝ липсва!

Истинско бойно поле очаква олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова на започващото утре световно първенство по карате в Кайро. Олимпийската шампионка ще се бори за златото в кат. до 55 кг кумите.

Снимка: Lap.bg

Горанова е №3 в схемата, а пред нея са само две големи имена: украинската фурия Анжелика Терлюга – три пъти европейска шампионка и олимпийска вицешампионка, и чилийката Валентина Торо, която няма конкуренция на континента си.

Една добра и една лоша новина?

Добрата новина? Туркинята Туба Якан, която спря Ивет на финала в Будапеща 2023, този път няма да защитава титлата си. Лошата? Татамито ще е пълно с класни бойци – европейската шампионка Мия Бич, сребърната медалистка Дженифър Варлинг, световната шампионка от 2021 Ахлам Юсеф, африканската номер едно Луиза Абуриш и американката Тринити Алън, вицешампионка от същия Мондиал в Дубай.

За Горанова това е шанс да вземе липсващото в колекцията ѝ – световното злато. След среброто от 2023 и бронзовите отличия от 2021 и 2018, апетитът е само един: титлата.

Още една българка

България ще има още една представителка – 19-годишната надежда Теодора Цанева в кат. до 50 кг. Лидерка в световната ранглиста U21 и европейска вицешампионка, тя влиза в шампионата с готовност да развали сметките на големите имена.

Снимка: Lap.bg

В Кайро се събират 384 каратеки от 88 държави – 192 мъже и 192 жени.

