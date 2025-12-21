„Избра по-лекия път“: Аврамчев разкри защо Йосиф Миладинов е аут

Металът се кове, докато е горещ. В спорта – още повече. Но когато моментът бъде пропилян, последствията остават дълго. Понякога – завинаги. Йосиф Миладинов направи своя избор. Избор, който го извади от българското плуване и го постави от другата страна на чертата.

Рана, която федерацията не може да затвори

През април 2025 г. Йосиф Миладинов официално уведоми Българската федерация по плуване, че прекратява кариерата си като национален състезател. Само bTV показа първите му думи след завръщането му в България.

22-годишният бронзов медалист на 50 м бътерфлай от световното първенство в Будапеща 2019 не се отказва от спорта, а от България. Причината – участие в т.нар. Игри за допингирани.

„За съжаление един от най-талантливите ни състезатели, Йосиф, избра по-лекия път според мен. Не знам кой го наведе на тази мисъл. Може би се полакоми по големите средства, които пускат, да участва в допингираните. Аз не толерирам такива състезания.

Ние взехме решение и нашата международна централа, World Aquatics – извадихме го. Изключително съжалявам, защото Йосиф имаше голям талант“, коментира президентът на федерацията ни Георги Аврамчев.

„Искаме си го, но вратата не е широко отворена“

„Винаги има път назад за всеки, който желае да се върне, но този път е много труден. Знаете, че има решение на Олимпийския комитет, на нашата федерация и на Международната федерация, Water Aquatics, че за тази състезатели път няма. Но ако се върне, може би ще трябва да мине през известно наказание“, разкри Аврамчев.

LAS VEGAS 2026



The first Enhanced Games are coming to Las Vegas in May 2026.



World-class athletes in athletics, aquatics, and strength will compete to break records, win prizes of up to a million dollars, and redefine the limits of human performance.



Memorial Day Weekend… pic.twitter.com/VWNgPM2rHe — Enhanced Games (@enhanced_games) May 21, 2025

Той направи коментара си по време на традиционния Коледен турнир с кауза на НСК „Олимп“, проведен на басейн „Диана“. Над 270 деца участваха в надпреварата, а сред официалните гости беше и олимпийският шампион по борба от Париж 2024 Семен Новиков.

