„Избра по-лекия път“: Аврамчев разкри защо Йосиф Миладинов е аут

Има път назад, но не е лесен

Металът се кове, докато е горещ. В спорта – още повече. Но когато моментът бъде пропилян, последствията остават дълго. Понякога – завинаги. Йосиф Миладинов направи своя избор. Избор, който го извади от българското плуване и го постави от другата страна на чертата.

Рана, която федерацията не може да затвори

През април 2025 г. Йосиф Миладинов официално уведоми Българската федерация по плуване, че прекратява кариерата си като национален състезател. Само bTV показа първите му думи след завръщането му в България.

Ексклузивно пред bTV: Първите думи на Йосиф Миладинов след отказването (ВИДЕО)

22-годишният бронзов медалист на 50 м бътерфлай от световното първенство в Будапеща 2019 не се отказва от спорта, а от България. Причината – участие в т.нар. Игри за допингирани.

„За съжаление един от най-талантливите ни състезатели, Йосиф, избра по-лекия път според мен. Не знам кой го наведе на тази мисъл. Може би се полакоми по големите средства, които пускат, да участва в допингираните. Аз не толерирам такива състезания.

Разкритие: Йосиф Миладинов се отказал, за да плува на Игри за допингирани

Ние взехме решение и нашата международна централа, World Aquatics – извадихме го. Изключително съжалявам, защото Йосиф имаше голям талант“, коментира президентът на федерацията ни Георги Аврамчев.

„Искаме си го, но вратата не е широко отворена“

„Винаги има път назад за всеки, който желае да се върне, но този път е много труден. Знаете, че има решение на Олимпийския комитет, на нашата федерация и на Международната федерация, Water Aquatics, че за тази състезатели път няма. Но ако се върне, може би ще трябва да мине през известно наказание“, разкри Аврамчев.

Той направи коментара си по време на традиционния Коледен турнир с кауза на НСК „Олимп“, проведен на басейн „Диана“. Над 270 деца участваха в надпреварата, а сред официалните гости беше и олимпийският шампион по борба от Париж 2024 Семен Новиков.

