Избраха Слави Бинев в Съвета на Световното таекуондо (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) Слави Бинев беше избран за член на Съвета на Световното таекуондо (World Taekwondo).

Бинев, който е и първи вицепрезидент на Европейската централа (European Taekwondo Union), получи 90 гласа от делегатите на Генералната асамблея в Уси (Китай), съобщиха от БФ по таекуондо.

Това е най-високата длъжност, която някога е получавал българин в Световното таекуондо, като за първи път представител от страната влиза в 14-членния Съвет на World Taekwondo.

Д-р Чуе Чун-вон (Република Корея) беше преизбран за президент на организацията за шести пореден 4-годишен мандат. 77-годишният Чун-вон, който е ръководител на централата от 2004 г., беше единствен кандидат, като получи одобрението на 143 от 149 делегати.

За вицепрезиденти на World Taekwondo бяха определени президентът на Европейския таекуондо съюз Сакис Прагалос (Гърция), Ян-Джин-бан (Република Корея) и Дрис Ел Хилали (Мароко).

Самоков вчера беше определен за домакин на Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години през 2027 година. Надпреварата ще се проведе от 11 до 14 ноември и ще бъде последното голямо състезание в света, което ще носи точки за класиране за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

Снимка: Bulgarian Taekwondo Federation

Конгресът на Световното таекуондо се провежда непосредствено преди началото на шампионата на планетата, който ще събере рекорден брой участници - 991 състезатели от 179 национални асоциации-членки, индивидуални неутрални атлети (AIN), състезатели под флага на World Taekwondo и представители на отбора на бежанците.

България ще бъде представена от петима национали - Александра Георгиева (до 49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Калина Бояджиева (над 73 кг). Националният отбор в момента провежда двуседмичен подготвителен лагер в китайския град Суджоу.

