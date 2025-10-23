bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Избраха Слави Бинев в Съвета на Световното таекуондо (ВИДЕО)

Президентът на родната федерация влезе в историята!

Президентът на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) Слави Бинев беше избран за член на Съвета на Световното таекуондо (World Taekwondo).

Бинев, който е и първи вицепрезидент на Европейската централа (European Taekwondo Union), получи 90 гласа от делегатите на Генералната асамблея в Уси (Китай), съобщиха от БФ по таекуондо.

Това е най-високата длъжност, която някога е получавал българин в Световното таекуондо, като за първи път представител от страната влиза в 14-членния Съвет на World Taekwondo.

Д-р Чуе Чун-вон (Република Корея) беше преизбран за президент на организацията за шести пореден 4-годишен мандат. 77-годишният Чун-вон, който е ръководител на централата от 2004 г., беше единствен кандидат, като получи одобрението на 143 от 149 делегати.

Шест медала за България в първия ден на Мултиевропейското по таекуондо (ВИДЕО)

За вицепрезиденти на World Taekwondo бяха определени президентът на Европейския таекуондо съюз Сакис Прагалос (Гърция), Ян-Джин-бан (Република Корея) и Дрис Ел Хилали (Мароко).

Самоков вчера беше определен за домакин на Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години през 2027 година. Надпреварата ще се проведе от 11 до 14 ноември и ще бъде последното голямо състезание в света, което ще носи точки за класиране за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

Снимка: Bulgarian Taekwondo Federation

Конгресът на Световното таекуондо се провежда непосредствено преди началото на шампионата на планетата, който ще събере рекорден брой участници - 991 състезатели от 179 национални асоциации-членки, индивидуални неутрални атлети (AIN), състезатели под флага на World Taekwondo и представители на отбора на бежанците.

България ще бъде представена от петима национали - Александра Георгиева (до 49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Калина Бояджиева (над 73 кг). Националният отбор в момента провежда двуседмичен подготвителен лагер в китайския град Суджоу.

Слави Бинев на среща с Томас Бах (СНИМКИ)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България таекуондо историята федерация слави бинев бинев из:бр:ан Световното таекуондо голяма чест

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)

Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)
Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)
Бивш шеф на

Бивш шеф на "Герена": За Спартак може, за Левски - не!
Никой не иска Левски? Истината за акциите

Никой не иска Левски? Истината за акциите
Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Последни новини

Официално: Лионел Меси предподписа с Интер Маями (ВИДЕО)

Официално: Лионел Меси предподписа с Интер Маями (ВИДЕО)
Каква е тайната на Челси? (ВИДЕО)

Каква е тайната на Челси? (ВИДЕО)
„Винаги ще помним“: Феновете на Реал показаха любовта си към легенда (ВИДЕО)

„Винаги ще помним“: Феновете на Реал показаха любовта си към легенда (ВИДЕО)
Антонио Касано: Серия

Антонио Касано: Серия "А" е жалка!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV