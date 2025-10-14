bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лъч надежда за Михаел Шумахер

Нови разкрития за състоянието на 7-кратния световен шампион

Лъч надежда за Михаел Шумахер

Какво е състоянието на Михаел Шумахер? Има ли надежда отново да стане предишния човек? Все въпроси, на които от 11 години няма отговори.

Състоянието на 7-кратния световен шампион във Формула 1 се пази ревностно от близките му. Но от време на време се намира някой, който да издаде малко информация.

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

Лъч надежда

Стефан Л'Ермит, репортер от реномирания френски "Екип" даде лъч надежда на феновете на Шумахер.

"Не бих казал, че е добре, но може би се подобрява, тъй като по същество не разполагаме с изчерпателна информация", коментира той в интервю за Le Grand Recit. 

Снимка: Getty Images

Той се позовава на информацията, че през настоящата година Шумахер е подписал състезателна каска за благотворително събитие.

"Дали жена му е държала ръката? Не знаем точно, но това е първият път, когато имаме някакъв положителен знак, почти знак на живот", коментира Л'Ермит, цитиран от английското издание "Мирър".

Чудо! Михаел Шумахер направи първия си публичен ход

С изключително трогателен жест Шуми даде своя принос към благотворителна акция, като подписа състезателна каска, която ще бъде предложена на търг за набиране на средства за фондацията Race Against Dementia, ръководена от сър Джаки Стюарт.

Пилето, който не се е появявал публично след тежкия инцидент на ски през декември 2013 г., подписа каска с инициалите "MS" с помощта на съпругата си Корина.

Въпреки това, Л'Ермит подчерта, че не разполага с пряка информация за промени в състоянието на бившия пилот на "Ферари" и вярва, че германецът все още не може да говори или да комуникира.

Инцидентът 

Преди повече от 11 години, през декември 2013 г., германецът претърпя инцидент със ски и бе поставен в медикаментозна кома. Оттогава информацията за състоянието му е оскъдна и се пази в тайна от близките му.

Тим от медицински специалисти се грижи за него в семейния дом на Шумахер край Женевското езеро. Дори най-близките му приятели не знаят подробности за състоянието му.

Тагове:

инцидент новини формула 1 михаел шумахер състояние пилот

