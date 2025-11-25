Ясен Радев - на ринга на MAX FIGHT, но с поглед към олимпийските игри (ВИДЕО)

Трудно е! Когато преследваш голямата си мечта, когато погледът ти не слиза от върха, понякога е ужасяващо да направиш следващата крачка. Но трябва! И така се разбира дали си истински шампион!

Питайте Ясен Радев - двукратен европейски шампион по бокс за юноши.

Пред него обаче предстои ново предизвикателство. Той ще се качи на ринга на бойната гала вечер MAX FIGHT 63 за мач срещу Михаил Волкановски от Северна Македония. Това ще е втория професионален сблъсък в кариерата на българина.

Къде да гледате?

Цялата бойна гала вечер MAX FIGHT 63 може да гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG и в ефира на bTV Action!

Мачовете започват в 19:30 ч. в събота, 29 ноември!

4-рундовата среща на Радев с Волкановски също ще е сред тях!

Контузиите

Радев стана на 23 години преди месец, но краткият му житейски път не му е спестил тежките моменти.

А за един спортист това със сигурност са контузиите.

"Аз съм боксьор, който е преживял болки, разочарования, но всеки един такъв миг има и своя край. И успявам да го намеря.

Първата ми по-сериозна контузия е скъсване на сухожилие на бицепса. На 20 мисля, че бях. 1-2 месеца гледах да не мисля за спорт като цяло. След това всичко се върна към нормалното. Не беше толкова страшно.", разказа той.

Мечтата

Сега Радев е напълно готов физически за своя мач. Но от главата му никога не излиза голямата му цел - олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Постижимо е! Щом човек може да си представи нещо, значи може и да го постигне!", оптимист е българина.

Гледайте мача на Ясен Радев срещу Михаил Волкановски, част от гала вечерта MAX FIGHT 63, пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч. на 29 ноември!

