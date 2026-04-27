Юрист е абсолютен шампион на България по сумо

Виктор Костов е абсолютният шампион на България по сумо за 2026 г. Студентът пети курс в специалност "Право" в Софийския университет си заслужи правото да е №1 сред мъжете от всички категории на държавното първенство.

След над 10 г. пауза на националния шампионат се завърна най-атрактивната категория "Оупън", в която един срещу друг се борят състезатели от всички категории.

Държавното първенство по сумо за 2026 г. е изключително успешно за Костов, тъй като той триумфира с първа титла при мъжете и в категорията си – до 85 кг.

Шампионка в категория "Оупън" при жените стана Станислава Атанасова (до 80 кг).

Рекордните 565 сумисти участваха на шампионата, който се проведе в София, а голямата новина за състезателите поднесе българската легенда в сумото – Калоян Махлянов Котоошу.

Най-добрите сумисти от държавното първенство ще имат възможност да се подготвят в школата на Котоошу в Токио.