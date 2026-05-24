Какво уби Кайл Буш?

Двукратният шампион в НАСКАР си отиде само на 41 години

Стана ясна причината за смъртта на Кайл Буш. Двукратният шампион в НАСКАР е починал от тежка двустранна пневмония, прераснала в сепсис.

Семейството на легендарния автомобилен пилот публикува изявление, с което потвърди какво го е погубило.

"Медицинската експертиза, предоставена на семейството, стига до заключението, че тежка пневмония е прераснала в сепсис, довел до бързи и необратими усложнения.", се казва в съобщението.

Междувременно от отбора на Ричард Чайлдрес Рейсинг извадиха от употреба №8 в памет на Буш.

Кайл Буш беше хоспитализиран на 21 май, броени дни след престижното състезание Coca Cola 600 на пистата Шарлот Мотор Спийдуей в Северна Каролина. Той тъкмо беше участвал в НАСКАР All-Star Race на Доувър Мотор Спийдуей. Буш дори спечели надпреварата от серията Craftsman Truck Series.

Буш изгубил съзнание и се наложило да му бъде оказана медицинска помощ по време на тренировка на състезателния симулатор на Дженеръл Моторс в Конкорд.

Неизвестен подал сигнал и повикал линейка заради "човек със затруднено дишане, кашлящ кръв".

Легенда

Буш си отиде на 22 май, само на 41 години. Той е един от най-успешните пилоти в модерната история на НАСКАР.

Американецът стана шампион през 2015 и 2019 г. с отбора на Джо Гибс Рейсинг, карайки автомобил на Тойота.

Буш записа 63 победи в най-високото ниво на НАСКАР и повече от 100 подиума. Има и много успехи в по-ниски ешелони на НАСКАР, включително сериите с пикапи и други.

Неговият по-голям брат Кърт - шампион в НАСКАР през 2004 г., наскоро беше приет в Залата на славата.

