Какво уби Кайл Буш?

Стана ясна причината за смъртта на Кайл Буш. Двукратният шампион в НАСКАР е починал от тежка двустранна пневмония, прераснала в сепсис.
Семейството на легендарния автомобилен пилот публикува изявление, с което потвърди какво го е погубило.
"Медицинската експертиза, предоставена на семейството, стига до заключението, че тежка пневмония е прераснала в сепсис, довел до бързи и необратими усложнения.", се казва в съобщението.
Междувременно от отбора на Ричард Чайлдрес Рейсинг извадиха от употреба №8 в памет на Буш.
Кайл Буш беше хоспитализиран на 21 май, броени дни след престижното състезание Coca Cola 600 на пистата Шарлот Мотор Спийдуей в Северна Каролина. Той тъкмо беше участвал в НАСКАР All-Star Race на Доувър Мотор Спийдуей. Буш дори спечели надпреварата от серията Craftsman Truck Series.
NOW: The 911 call for now-deceased NASCAR legend Kyle Busch has been released, showing he was "overheating, coughing up blood" on the bathroom floor of a training facility— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 22, 2026
"I've got an individual with shortness of breath, very hot. Thinks he's…
Буш изгубил съзнание и се наложило да му бъде оказана медицинска помощ по време на тренировка на състезателния симулатор на Дженеръл Моторс в Конкорд.
Неизвестен подал сигнал и повикал линейка заради "човек със затруднено дишане, кашлящ кръв".
Буш си отиде на 22 май, само на 41 години. Той е един от най-успешните пилоти в модерната история на НАСКАР.
Американецът стана шампион през 2015 и 2019 г. с отбора на Джо Гибс Рейсинг, карайки автомобил на Тойота.
Буш записа 63 победи в най-високото ниво на НАСКАР и повече от 100 подиума. Има и много успехи в по-ниски ешелони на НАСКАР, включително сериите с пикапи и други.
Неговият по-голям брат Кърт - шампион в НАСКАР през 2004 г., наскоро беше приет в Залата на славата.