bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Карабелева постигна нов голям успех за родното таекуондо

Националката е на европейски финал в кат. до 53 кг

Карабелева постигна нов голям успех за родното таекуондо

Ерика Карабелева се класира за финала в кат. до 53 кг на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия).

В него българката се изправя срещу двукратната световна шампионка Мерве Динчел от Турция.

Това е втoрият най-голям успех за България на еврошампионат след титлата на Кимия Ализаде от Белград през 2024 г.

На първенството в Мюнхен беше отбелязана 50-годишнината от създаването на Европейския Таекуондо Съюз в присъствието на вицепрезидента на централата Слави Бинев и председателя на БОК Весела Лечева.

Пътят към финала

Карабелева започна с успех над испанката Лаура Родригес с 2:1 части (3:4, 10:1, 10:1), след което на четвъртфиналите се справи с 2:0 (9:6, 15:5) срещу Озана Радич (Хърватия), с което си гарантира място на почетната стълбичка.

На полуфиналите българката се наложи убедително с 2:0 над Джоди Маккю (Великобритания). Тя взе категорично първата част с 15:3 точки, а във втората контролираше събитията на татамито и след 7:3 си осигури място в мача за титлата по-късно днес срещу поставената под номер 1 настояща световната шампионка Мерве Динчел (Турция).

Седем национали участват в Евро 2026. Омид Хосийни беше елиминиран във втория кръг при до 0-килограмовите, Рая Пеева отпадна на старта в кат. до 46 кг, а останалите са Александра Георгиева (49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Станислав Митков (63 кг) и Стефан Стаменов (74 кг), които ще се включат в двата дни до края на първенството.

Тагове:

България финал германия таекуондо европейско първенство мюнхен голям успех ерика карабелева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Внук на легенда е на европейски финал в Самоков

Внук на легенда е на европейски финал в Самоков
За 40 минути!

За 40 минути! "Червена" България изкупи билетите за Купата
Треньорът на Карлос Насар стана баща на рождения му ден

Треньорът на Карлос Насар стана баща на рождения му ден
Ливърпул намери заместник на Салах за 50 млн. евро

Ливърпул намери заместник на Салах за 50 млн. евро
bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

Последни новини

Очаквано: Славия Прага понесе тежки санкции

Очаквано: Славия Прага понесе тежки санкции
Внук на легенда е на европейски финал в Самоков

Внук на легенда е на европейски финал в Самоков
Григор Димитров: Ще се завърна на най-високо ниво! (ВИДЕО)

Григор Димитров: Ще се завърна на най-високо ниво! (ВИДЕО)
bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV