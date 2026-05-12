Карабелева постигна нов голям успех за родното таекуондо

Ерика Карабелева се класира за финала в кат. до 53 кг на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия).

В него българката се изправя срещу двукратната световна шампионка Мерве Динчел от Турция.

Това е втoрият най-голям успех за България на еврошампионат след титлата на Кимия Ализаде от Белград през 2024 г.

На първенството в Мюнхен беше отбелязана 50-годишнината от създаването на Европейския Таекуондо Съюз в присъствието на вицепрезидента на централата Слави Бинев и председателя на БОК Весела Лечева.

Пътят към финала

Карабелева започна с успех над испанката Лаура Родригес с 2:1 части (3:4, 10:1, 10:1), след което на четвъртфиналите се справи с 2:0 (9:6, 15:5) срещу Озана Радич (Хърватия), с което си гарантира място на почетната стълбичка.

На полуфиналите българката се наложи убедително с 2:0 над Джоди Маккю (Великобритания). Тя взе категорично първата част с 15:3 точки, а във втората контролираше събитията на татамито и след 7:3 си осигури място в мача за титлата по-късно днес срещу поставената под номер 1 настояща световната шампионка Мерве Динчел (Турция).

Седем национали участват в Евро 2026. Омид Хосийни беше елиминиран във втория кръг при до 0-килограмовите, Рая Пеева отпадна на старта в кат. до 46 кг, а останалите са Александра Георгиева (49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Станислав Митков (63 кг) и Стефан Стаменов (74 кг), които ще се включат в двата дни до края на първенството.