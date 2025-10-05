Карлос Насар атакува трета световна титла с нов човек в своя екип (ВИДЕО)

Карлос Насар атакува трета световна титла с нов човек в своя екип. Олимпийският шампион води подготовка за първенството в Норвегия с нутрициониста Кирил Танев.

Двама работят съвместно още преди лагера във Варна.

Диетата на Карлос Насар

В първото си интервю пред bTV Танев разкри, че промените, които е включил в храненето на олимпийския ни шампион, са свързани с приема на калории:

"Карлос приема между 3000 и 3500 калории дневно. Храната, която консумира, не е фрапираща като количество. Просто е точната храна в точното време. Не изяжда тонове ориз, картофи, паста, шоколади и т.н. Напротив – приема точно толкова, колкото са му необходими да направи съответните тренировки", разкрива Танев.

Храненето на олимпийския ни шампион е променено и откъм своите съставки:

"Много хора, като видят мускулатурата на Карлос, ще си помислят, че изяжда огромно количество храна. Всъщност не е така. Не яде голямо количество въглехидрати, яде голямо количество белтъчини и полезни мазнини", допълни новият нутриционист в екипа на Карлос.

Авокадо, повече ядки и зехтин. Това са трите съставки, които по-често са влизали в хранителния режим на Насар преди световното във Фьорде:

"Това беше първата промяна, която направих – да включим малко повече авокадо, малко повече ядки, малко повече зехтин, за да подобрим приема на 3-6-9 масни киселини. И за намаляване на възпалителните процеси, за работата на сърцето, на мозъка, който играе важна роля във вдигането на тежести. Не приема нещо по-различно от обикновен човек. Да кажем – 50 процента повече калории от нормално трениращ човек".

Как Кирил Танев подпомогна ускореното лечение на двете болни рамена на Карлос Насар? Какъв е начертаният план за следващите години и може ли българският тежкоатлет да се превърне в първия българин – трикратен олимпийски шампион?

Тези и много други любопитни отговори ще можете да научите в понеделник, 06.10, от 17:00 ч. в Youtube канала на bTV, където ще бъде качено цялото интервю с новия нутриционист на Карлос Насар.

Разговорът се проведе непосредствено преди отпътуването им за съвместен лагер във Варна.

Напомняме, че битката в категория до 94 килограма при мъжете с участието на Карлос Насар можете да гледате в четвъртък от 20:30 пряко по RING и онлайн на Voyo.bg.

