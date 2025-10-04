Злато или нищо! Карлос Насар пред bTV: Да вдигнем българското знаме най-високо (ВИДЕО)

Карлос Насар отпътува към Норвегия с ясна цел: световната титла. В нова категория и с нови съперници, българският щангист заяви, че си поставя за цел да се завърне със златен медал. Единствено екип на bTV изпрати Насар за Норвегия.

Надпреварата в категория до 94 килограма с участието на Карлос Насар ще можете да гледате в четвъртък от 20:30 ч. пряко по RING и онлайн на VOYO.

Едва на 21 години, Карлос Насар има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. Жаждата на суперталанта ни да добави и златен медал от световното във Фьорде е по-голяма от всякога.

"Смятам да им покажем какво можем"

"Планът е да дадем най-доброто от себе си и да вдигнем българското знаме най-отгоре на стълбичката. Затова се изправяме на световното първенство - да видим кой е най-силният мъж и ние имаме претенциите, че това ще е българин. Така че смятам да им покажем какво можем. Това е само първата стъпка към Лос Анджелис, към олимпиадата, има много време до нея и предстоят още много състезания да се срещнем с конкуренцията, така че да се стягат", закани се Насар пред екипа на bTV.

Болките в двете рамена вече са отшумели за олимпийския ни шампион.

"Отиваме за злато. Както винаги. За нищо друго не отиваме. Във форма е, което ще му позволи да се бори в златото. Мисля, че вече проблемът с раменете е в миналото", каза още масажистът на тежкоатлета и един от най-близките му хора Атанас Литков.

Ще видим ли световен рекорд?

Световен рекорд не, а световен стандарт? "Ако ни трябва, ще видим. Ако е необходимо. Ако не, Карлос ще каже", добави още той.

