Първи медал за България на световното по щанги

Първи медал за България от световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Иван Димов спечели сребро в изхвърлянето, въпреки че вдига в по-слабата група "Б" на категория до 65 кг.

Димов завърши движението със 137 кг, след като сбърка на 141 в последния си опит. Той направи двубой от 300 кг, изтласквайки 163 кг.

От по-силната група "А" по-добър от българина бе единствено Фуркан Мохамед Озбек от Турция. Той вдигна 145 кг.

Еко Юри Ираван вдигна колкото Димов, но по правилник остава след него, тъй като състезанието на българина бе няколко часа по-рано.

Другият ни представител в тази категория - Габриел Димов, остана четвърти в група "Б" с двубой от 275 кг (125 в изхвърлянето и 150 в изтласкването).

Световното първенство по вдигане на тежести продължава до 11 октомври. Гледайте го на живо по RING и на Voyo.bg. Големите ни надежди за титла са свързани с олимпийския шампион Карлос Насар. Неговото състезание е на 9 октомври от 20:30 ч. на живо по RING и Voyo.bg.

