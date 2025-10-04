bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Първи медал за България на световното по щанги

Браво на Иван Димов

Първи медал за България на световното по щанги
Lap.bg

Първи медал за България от световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Иван Димов спечели сребро в изхвърлянето, въпреки че вдига в по-слабата група "Б" на категория до 65 кг.

Димов завърши движението със 137 кг, след като сбърка на 141 в последния си опит. Той направи двубой от 300 кг, изтласквайки 163 кг.

От по-силната група "А" по-добър от българина бе единствено Фуркан Мохамед Озбек от Турция. Той вдигна 145 кг.

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Еко Юри Ираван вдигна колкото Димов, но по правилник остава след него, тъй като състезанието на българина бе няколко часа по-рано.

Другият ни представител в тази категория - Габриел Димов, остана четвърти в група "Б" с двубой от 275 кг (125 в изхвърлянето и 150 в изтласкването).

Световното първенство по вдигане на тежести продължава до 11 октомври. Гледайте го на живо по RING и на Voyo.bg. Големите ни надежди за титла са свързани с олимпийския шампион Карлос Насар. Неговото състезание е на 9 октомври от 20:30 ч. на живо по RING и Voyo.bg.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

световно първенство вдигане на тежести щанги медал иван димов световно първенство по вдигане на тежести

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)
Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството

Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството
Ръгбистите сразиха Турция в София

Ръгбистите сразиха Турция в София

Футболът никога повече няма да е същият!

Футболът никога повече няма да е същият!
Малена Замфирова е най-добрият млад спортист на Европа! (ВИДЕО И СНИМКИ)

Малена Замфирова е най-добрият млад спортист на Европа! (ВИДЕО И СНИМКИ)

Последни новини

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)
Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството

Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството
Ръгбистите сразиха Турция в София

Ръгбистите сразиха Турция в София

От 1:5 до триумф: Виктория Томова впечатлява

От 1:5 до триумф: Виктория Томова впечатлява
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV