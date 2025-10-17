Карлос Насар пак в атака: Дано Стефан Ботев не ми спре правата

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар с поредна атака срещу президента на федерацията Стефан Ботев. Двете страни влязоха в остър конфликт в дните след световното първенство в Норвегия.

"Човек като Стефан Ботев не може да бъде президент на тази федерация", обяви Насар пред агенция "Фокус".

"Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение - аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни."

Снимка: Lap.bg

"Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях. Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати."

Ресторанти с по-голям оборот

"Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация."

"Представям ви нещата така, както са в действителност, защото той казва една част от нещата и в неправилната последователност. Той ми дава договор - абсурден. Абсурден договор ми предоставя, с абсурдни правила в него, с клауза в него, че аз нямам право да претендирам за парите си, ако не си получа заплатата. Той ми бил работодател на мен, пък това го няма при нито един работодател. В крайна сметка парите не са това, което трябва да бъдат за тези условия. И аз му казах: при такива условия аз няма да подпиша договор.

"Задрасках нещата, които трябва да се задраскат задължително, защото в крайна сметка, ако аз си водя подготовките така, както си ги водя, аз накрая ще дължа и пари, на всичкото отгоре."

Оказа ми се някакъв натиск

"Задрасках с химикал каквото трябваше да се задраска и казах: прегледай го това нещо, помисли и аз съм отворен да го обсъдим. Той се беше примирил, че договор с мен няма да подписва. Пет месеца аз не бях потърсен. Не знам поради каква причина преди световното първенство беше проявил инициативата да подписваме договор, обаче аз съм в подготовка, след една седмица заминавам за световното първенство - няма как да се занимавам с това нещо."

"И отидох в среща на четири очи. Казвам: този договор ще го прегледам, който си ми го дал. Той ми дава със задрасканите неща. Ще го прегледам, ще го дам на екипа ми и оттук нататък за нашите отношения, за моя договор с федерацията по щанги искам да го комуникираш с моя мениджър, тъй като аз в момента искам да мисля само за подготовката си."

"Когато и да било, аз трябва да мисля само за подготовката си. Той се казва Николай Жейнов, това е неговият телефонен номер. Мога ли да разчитам на теб, че ще му се обадиш? Той каза: "Ще му се обадя тези дни". Не му се е обадил все още. Впоследствие и други неща се случваха, намесва моето име до други имена, опитва се да ме въвлече в интриги, оказва ми се някакъв натиск. Обаче аз, докато той е във федерацията, аз договор няма да подпиша с Българска федерация по вдигане на тежести. Каквото ще да прави".