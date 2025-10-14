Истината от първо лице: Ако федерацията не помага, поне да не пречи! (ВИДЕО)

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи плакет и парична премия в размер на 115 000 лева на световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. На първенството на планетата във Фьорде (Нор), исполенът от Червен бряг спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов световен рекорд в движението.
Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лв.
Олимпийският, трикратен световен и трикратен европейски шампион говори след официалната част пред bTV за проблемите с федерацията, разкривайки години на пренебрежение и бюрократични препятствия, които обаче не са помрачили успехите му.
„Миналата година изобщо нямаше федерация, тази година нито един лев от федерацията не съм получил“, каза той. „Станах два пъти европейски и два пъти световен шампион, олимпийски шампион – всичко това е благодарение на личните ми усилия, а не на федерацията.“
Проблемите започнали още с договора му с федерацията. „Договорът, който ми беше даден през май, беше абсурден и нямаше как да го подпиша. След като го задрасках с химикал, никой не ми се обади в продължение на пет месеца. Преди световното първенство изведнъж решиха, че трябва да го подпиша – точно когато аз трябваше да се концентрирам върху подготовката за шампионата.“
Той разкри и трудностите около екипировката и медицинската подкрепа:
„Не мога да взимам медикаменти от друго място освен от националния отбор. На световното първенство щангистите бяха облечени по различен начин – всеки каквото намери. Аз категорично отказвам моят екип да бъде третирани по този начин.“
Спортистът обясни, че проблемът не е толкова в заплатата, колкото в средствата за подготовка: „В първия договор пишеше, че ако те не получат бюджет от ММС, няма как да претендирам за моята заплата.“
Въпреки напрежението с федерацията, шампионът изрази благодарност към държавата и Министерството на младежта и спорта:
„Министерството ми оказва голяма подкрепа, и миналата година за олимпийските игри, сега също със следващите ни подготовки. Помагат, започнахме работа с тях, за което им благодарим“, каза още Спортист №1 на България за 2024 г.
На въпроса дали би се състезавал за друга държава, той отговори категорично: „Нямам никакви намерения да се състезавам за друга държава. От тук нататък искам, ако не ми помага федерацията, поне да не ми пречи.“
Световният шампион от Фьорде завършва с ясна и решителна позиция: „Не са представени нещата с правилната последователност, затова аз и днес дойдох тук, за да се чуе истината от първо лице, от мое лице… Не искам някакви караници с никой, просто исках истината да излезе наяве“, завърши Карлос пред медията ни.
По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лв.
По-рано през годината той беше награден с парична премия от ММС - 60 000 лв. и за трите знатни медала от европейското първенство в Кишинев.
