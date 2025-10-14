Истината от първо лице: Ако федерацията не помага, поне да не пречи! (ВИДЕО)

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи плакет и парична премия в размер на 115 000 лева на световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. На първенството на планетата във Фьорде (Нор), исполенът от Червен бряг спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов световен рекорд в движението.

Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лв.

Олимпийският, трикратен световен и трикратен европейски шампион говори след официалната част пред bTV за проблемите с федерацията, разкривайки години на пренебрежение и бюрократични препятствия, които обаче не са помрачили успехите му.

Нито лев

„Миналата година изобщо нямаше федерация, тази година нито един лев от федерацията не съм получил“, каза той. „Станах два пъти европейски и два пъти световен шампион, олимпийски шампион – всичко това е благодарение на личните ми усилия, а не на федерацията.“

Проблемите започнали още с договора му с федерацията. „Договорът, който ми беше даден през май, беше абсурден и нямаше как да го подпиша. След като го задрасках с химикал, никой не ми се обади в продължение на пет месеца. Преди световното първенство изведнъж решиха, че трябва да го подпиша – точно когато аз трябваше да се концентрирам върху подготовката за шампионата.“

Той разкри и трудностите около екипировката и медицинската подкрепа:

„Не мога да взимам медикаменти от друго място освен от националния отбор. На световното първенство щангистите бяха облечени по различен начин – всеки каквото намери. Аз категорично отказвам моят екип да бъде третирани по този начин.“

Проблемът е в средствата за подготовка

Спортистът обясни, че проблемът не е толкова в заплатата, колкото в средствата за подготовка: „В първия договор пишеше, че ако те не получат бюджет от ММС, няма как да претендирам за моята заплата.“

Въпреки напрежението с федерацията, шампионът изрази благодарност към държавата и Министерството на младежта и спорта:

„Министерството ми оказва голяма подкрепа, и миналата година за олимпийските игри, сега също със следващите ни подготовки. Помагат, започнахме работа с тях, за което им благодарим“, каза още Спортист №1 на България за 2024 г.

Снимка: ММС

На въпроса дали би се състезавал за друга държава, той отговори категорично: „Нямам никакви намерения да се състезавам за друга държава. От тук нататък искам, ако не ми помага федерацията, поне да не ми пречи.“

Световният шампион от Фьорде завършва с ясна и решителна позиция: „Не са представени нещата с правилната последователност, затова аз и днес дойдох тук, за да се чуе истината от първо лице, от мое лице… Не искам някакви караници с никой, просто исках истината да излезе наяве“, завърши Карлос пред медията ни.

150 000 лв. от тотализатора

По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лв.

По-рано през годината той беше награден с парична премия от ММС - 60 000 лв. и за трите знатни медала от европейското първенство в Кишинев.

