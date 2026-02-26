Карлос Насар пред bTV: Целта са ми олимпийски титли за България (ВИДЕО)

Властелинът в световната тежка атлетика Карлос Насар бе отличен за втора поредна година за Спортист №1 на България! Това го нарежда в много елитна компания, а минути след награждаването суперталантът от Червен бряг говори специално за bTV.

"Тази награда я приемам като голяма отговорност – към журналистите, обществото и хората, които разчитат на мен. Моите амбиции са олимпийските титли за България. Това е моята мечта – да се състезавам за родината си", откровен е Карлос.

През 2025 г. той бе непобеден в официалните състезания – триумфира на европейското първенство в Кишинев, поставяйки световен рекорд в изтласкването и двубоя в кат. до 96 кг, а през октомври стана и световен шампион до 94 кг с нов рекорд в изтласкването.

Насар вече гледа към 2026 г.: европейско и световно първенство, както и участията си в Бундеслигата. "Имам Гран при, може и да не участвам, защото е веднага след европейското и трябва да се пътува много," каза още той.

Вижте още във видеото.