Той се прибра вкъщи с четвърта европейска титла

Карлос Насар се прибра в България!

Шампионът във вдигането на тежести каца на летище "Васил Левски" в София в 15:00 ч. с полет от Истанбул.

Той беше посрещнат на високо държавно ниво на правителствения VIP терминал. На церемонията се очаква семейството му, както и служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Успехът

Насар се прибира в България с четвърта европейска титла в трета категория в петък, 24 април.

Той бе над всичките си конкуренти с двубой от 386 кг. Насар вдига в новата си категория - до 94 кг.

Освен това Насар е трикратен световен шампион, а на олимпийските игри в Париж през 2024 г. спечели титлата.

България приключва европейското първенство с две титли - на Насар и на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов (кат. до 65 кг) спечели сребро, а бронзовите медали са два - на Христо Христов и на Бояна Костадинова (кат. до 48 кг).

