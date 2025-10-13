bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар

Вдигането на тежести е с привилегии при премирането от държавата

Чек за 115 000 лева ще получи Карлос Насар за световната си титла във вдигането на тежести. Премията ще му бъде връчена утре от Министерството на младежта и спорта, научи bTV.

21-годишният шампион заработва средствата по Наредба 5 на ведомството, която регламентира финансовите стимули за високи спортни постижения. Любопитното е, че предвидената премия за световна титла в олимпийски спорт е 50 000 лева.

Откъде идва разликата

От години вдигането на тежести е с по-особен статут сред спортовете у нас. Премии се отпускат не само за класиранията в двубоя, но и за тези в отделните движения - изхвърляне и изтласкване.

Така Карлос ще получи 50 000 лева за титлата в двубоя, още 50 000 лева за златото в изтласкването (222 кг и нов световен рекорд) и 15 000 лева за четвъртото място в изхвърлянето.

Поради някаква причина тази формула не важи за олимпийските игри (250 000 лева за титла) и европейските първенства (20 000 лева за титла) на тежкоатлетите. Там от значение са призовите класирания единствено в двубоя.

Подготовка за 500 000 лева

Стимулът от държавата идва в разгара на скандал между Карлос Насар и федерацията по вдигане на тежести. В предаването "Тази сутрин" на бТВ шампионът отправи тежки обвинения.

"Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лева за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори".

Насар пред bTV: Надявам се най-накрая да бъда признат от собствената ми федерация! (ВИДЕО)

"Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората", обясни Насар.

Кой прав, кой крив

По-късно в "Спортен нюзрум" президентът на федерацията Стефан Ботев контрира, че щангистът не получава заплата заради нежеланието си да подпише договор.

Стефан Ботев: Карлос Насар си донесе договор, но не го подписва (ВИДЕО)

"Той даде договор, който на него му е изгоден. Разгледах го - не съм доволен, защото е съвсем различен от всички останали. Въпреки това се съгласих. Казах - добре. Дай да седнем да го подпишем. Той ми каза, че иска да го занесе на своите хора да го прегледат. Трябваше да се чуем същата седмица, но мина месец и половина."

 
