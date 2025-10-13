Насар пред bTV: Надявам се най-накрая да бъда признат от собствената ми федерация! (ВИДЕО)

В първото си телевизионно интервю след завръщането си с трета световна титла, Карлос Насар разкри, че се надява най-накрая да получи признание от Българската федерация по вдигане на тежести.

21-годишният шампион отрече да е получил подкрепа от федерацията през последната година.

Федерацията и Карлос Насар

"Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори", каза Насар в студиото на "Тази сутрин" по bTV.

"Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората", добави шампионът.

Битката с иранците

Миналата седмица, на шампионата във Фьорде, Норвегия, Насар изтласка 222 кг. и стана номер 1 на планетата за трети път. "Това е една от най-ценните ми титли. Имах голямо обещание към хората, които ме обичат и подкрепят. Имаше интрига, разклатиха ме иранските тимове", коментира той и добави, че на тренировки не изпуска щангата, както се случи на два пъти в изхвърлянето.

"Не бях готов за такива резултати. Почувствах такава сила, че ако ми трябваха, щях да изтласкам и 230 кг."

"Иранците много ме ядосаха. Три щаба играеха срещу мен. Иранците ми бяха превзели подиума, беше мокър, но аз нито за секунда не показах, че се притеснявам. Забързваха ме, забавяха ме. Направиха всичко, за да ме свалят от първото място", разкри Насар.

Какво още каза Карлос Насар за подкрепата, на която се радва и как новата техника му е помогнала да преодолее проблемите с раменете - вижте във видеото.

