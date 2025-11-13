Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)

Юли 2024 г., Токио. След години на върхове и падения, Стоян Копривленски влиза в най-голямото предизвикателство в кариерата си - турнира K-1 World MAX 2024.

В четвъртфинала срещу него застава легенда - Буакау Банчамек, човек, когото светът е свикнал да вижда като непоклатим фаворит. Но тази нощ сцената е за друг. Стоян изиграва тактически перфектен мач и печели с единодушно съдийско решение, прекъсвайки дългата серия на спортната икона.

Трудна победа в полуфинала, а след това и технически нокаут в първия рунд на финала за една нощ превръщат момчето от Бургас в световен шампион.

В събота му предстои ново изпитание - финалният турнир K-1 World MAX 2025 в Токио, където отново ще се бие за мястото си на върха.

В ексклузивно интервю за bTV, треньорът му Майк Пасение разказа за подготовката, психологията и предизвикателствата, пред които се изправя българският шампион.

Той е един от хората, които изцяло променят разбирането за треньорската професия в кикбокса.

Според него, заради титлата си миналата година, Стоян сега ще има „мишена на гърба“ и всеки съперник ще дава всичко от себе си. Това носи както уважение, така и допълнително напрежение, тъй като никой няма да го подцени.

Треньорът добави, че най-голямото предизвикателство на турнира е тройният брой мачове за един ден. Според него, опитът да се „спести“ енергия за последния мач може да е риск. Контузиите също са фактор – миналата година след двата мача Стоян едва стигна до съблекалнята, но екипът успя да го възстанови за финала.

Пасение обясни, че в кикбокса успехът зависи не само от физическата подготовка, но и от техника, анализ на ситуацията, тайминг и добра координация с треньорския екип. Той сравни това с готвенето на супа – ако пропуснеш някоя „съставка“, резултатът няма да е пълен.

На въпрос кое умение не може да се развие с времето, легендарният треньор каза, че това е талантът – или го имаш, или не. Въпреки това, според него дори талантът изисква усърдна работа, а старание и дисциплина също могат да се разглеждат като вид талант.

Психологията на шампиона

Подчертава, че психологията е изключително важна в кикбокса. Ако съзнанието не е „на място“, тялото не функционира правилно. Особено при турнири като този, концентрацията е ключова. Той обясни, че Стоян трябва да се фокусира върху всеки мач поотделно и да разчита на екипа си.

Треньорът добави, че по време на турнирите Стоян често е по-спокоен и резервиран, тъй като тялото му топи килограми, енергията е намалена, а нервите - играят. Това променя и настроението му, което налага треньорът да се адаптира към тези промени, но и самият българин трябва да се справя със ситуацията по свой начин.

Слоган

Майк обясни, че за него слоганът на кикбокса е: „Винаги бъди това, което може да бъдеш“. Той уточни, че това означава да се стремиш да бъдеш най-добрата версия на себе си, независимо дали ще станеш световен шампион. Според него дисциплината и постоянството във всекидневните задачи са ключът към успеха.

Очакванията за финала

Ако трябваше да избере заглавие за след турнира, то щеше да бъде: „Стоян отново го направи. Отново направихме България горда.“

Снимка: Миряна Мирочник

Едно момче от Бургас и екипът му са готови за предстоящите битки в Токио. Турнирът обещава не само зрелищни срещи на ринга, но и урок по дисциплина, психология и дух – качества, които изграждат истински шампион.

