bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)

Пред екипа на bTV в Токио говори треньорът на най-добрия ни кикбоксьор

Юли 2024 г., Токио. След години на върхове и падения, Стоян Копривленски влиза в най-голямото предизвикателство в кариерата си - турнира K-1 World MAX 2024.

В четвъртфинала срещу него застава легенда - Буакау Банчамек, човек, когото светът е свикнал да вижда като непоклатим фаворит. Но тази нощ сцената е за друг. Стоян изиграва тактически перфектен мач и печели с единодушно съдийско решение, прекъсвайки дългата серия на спортната икона.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Трудна победа в полуфинала, а след това и технически нокаут в първия рунд на финала за една нощ превръщат момчето от Бургас в световен шампион.

В събота му предстои ново изпитание - финалният турнир K-1 World MAX 2025 в Токио, където отново ще се бие за мястото си на върха.

3 мача за ден, за да стъпиш на световния връх. Единствено на www.voyo.bg в събота от 08:00 ч. може да гледате битките на ринга на Стоян Копривленски в Токио.

В ексклузивно интервю за bTV, треньорът му Майк Пасение разказа за подготовката, психологията и предизвикателствата, пред които се изправя българският шампион.

Той е един от хората, които изцяло променят разбирането за треньорската професия в кикбокса.

Според него, заради титлата си миналата година, Стоян сега ще има мишена на гърба“ и всеки съперник ще дава всичко от себе си. Това носи както уважение, така и допълнително напрежение, тъй като никой няма да го подцени.

Треньорът добави, че най-голямото предизвикателство на турнира е тройният брой мачове за един ден. Според него, опитът да се спести“ енергия за последния мач може да е риск. Контузиите също са фактор миналата година след двата мача Стоян едва стигна до съблекалнята, но екипът успя да го възстанови за финала.

Пасение обясни, че в кикбокса успехът зависи не само от физическата подготовка, но и от техника, анализ на ситуацията, тайминг и добра координация с треньорския екип. Той сравни това с готвенето на супа ако пропуснеш някоя съставка“, резултатът няма да е пълен.

На въпрос кое умение не може да се развие с времето, легендарният треньор каза, че това е талантът или го имаш, или не. Въпреки това, според него дори талантът изисква усърдна работа, а старание и дисциплина също могат да се разглеждат като вид талант.

Психологията на шампиона

Подчертава, че психологията е изключително важна в кикбокса. Ако съзнанието не е на място“, тялото не функционира правилно. Особено при турнири като този, концентрацията е ключова. Той обясни, че Стоян трябва да се фокусира върху всеки мач поотделно и да разчита на екипа си.

Треньорът добави, че по време на турнирите Стоян често е по-спокоен и резервиран, тъй като тялото му топи килограми, енергията е намалена, а нервите - играят. Това променя и настроението му, което налага треньорът да се адаптира към тези промени, но и самият българин трябва да се справя със ситуацията по свой начин.

Слоган

Майк обясни, че за него слоганът на кикбокса е: Винаги бъди това, което може да бъдеш“. Той уточни, че това означава да се стремиш да бъдеш най-добрата версия на себе си, независимо дали ще станеш световен шампион. Според него дисциплината и постоянството във всекидневните задачи са ключът към успеха.

Очакванията за финала

Ако трябваше да избере заглавие за след турнира, то щеше да бъде: Стоян отново го направи. Отново направихме България горда.“

Снимка: Миряна Мирочник

Едно момче от Бургас и екипът му са готови за предстоящите битки в Токио. Турнирът обещава не само зрелищни срещи на ринга, но и урок по дисциплина, психология и дух качества, които изграждат истински шампион.

Чуйте целия разговор - във видеото.

Гледайте Стоян Копривленски в K-1 World Max тази събота от 8:00 ч. българско време само на VOYO.BG. Епизодите, посветени на този турнир също ви очакват всеки ден на онлайн платформата VOYO.BG.

Епизод 1 можете да намерите - ТУК.

Епизод 2 може да намерите - ТУК.

Епизод 3 може да намерите - ТУК.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

токио подготовка психология стоян копривленски Буакау Банчамек К1 Майк Пасение три мача

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!

Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!
Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)

Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)
Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Последни новини

Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)

Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)
Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!

Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!
Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа
Трима българи на финал на световното първенство по скокове на батут

Трима българи на финал на световното първенство по скокове на батут
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV