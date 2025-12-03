Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Управителният съвет на федерацията по вдигане на тежести върна днес за корекции договора, който олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар подписа публично пред медиите преди дни.

След спешно заседание членовете на УС единодушно решиха, че документът съдържа някои повторения и клаузи – включително за застраховки и възстановяване при контузии, които в този вид не могат да бъдат покрити в България и изискват преработка.

Договорът трябва да бъде подписан

Поправеният вариант вече е изпратен на екипа на суперталанта от Червен бряг. Ясният срок е поставен: до края на утрешния ден – 4 декември – договорът трябва да бъде подписан. Ако това се случи, федерацията го входира до петък, след което документите ще бъдат получени към Министерството на младежта и спорта.

Това означава, че Насар ще получи заплати за цялата календарна 2025 г.

Подписът на председателя Стефан Ботев ще финализира пакета документи, а федерацията вече подготвя и следващата важна дата – Общото събрание на 15 декември, 11:00 ч., зала „Диана 3“, когато са насрочени изборите. Опонент на Ботев за президентския пост ще бъде олимпийският шампион от Москва'80 Асен Златев.

