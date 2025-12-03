bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Какво съдържа документът?

Управителният съвет на федерацията по вдигане на тежести върна днес за корекции договора, който олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар подписа публично пред медиите преди дни.

След спешно заседание членовете на УС единодушно решиха, че документът съдържа някои повторения и клаузи – включително за застраховки и възстановяване при контузии, които в този вид не могат да бъдат покрити в България и изискват преработка.

Договорът трябва да бъде подписан

Поправеният вариант вече е изпратен на екипа на суперталанта от Червен бряг. Ясният срок е поставен: до края на утрешния ден – 4 декември – договорът трябва да бъде подписан. Ако това се случи, федерацията го входира до петък, след което документите ще бъдат получени към Министерството на младежта и спорта.

Това означава, че Насар ще получи заплати за цялата календарна 2025 г.

Не заради Стефан Ботев: Карлос Насар подписа договора (ВИДЕО)

Подписът на председателя Стефан Ботев ще финализира пакета документи, а федерацията вече подготвя и следващата важна дата – Общото събрание на 15 декември, 11:00 ч., зала „Диана 3“, когато са насрочени изборите. Опонент на Ботев за президентския пост ще бъде олимпийският шампион от Москва'80 Асен Златев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)
Тагове:

договор вдигане на тежести федерация общо събрание стефан ботев Карлос Насар Асен Златев Министерство на младежта и спорта

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)
В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев

В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев
Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал
Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)
Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Последни новини

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)
Ето как изглежда холът на мъж с милиони, мнозина не могат да повярват

Ето как изглежда холът на мъж с милиони, мнозина не могат да повярват
Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал
Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV