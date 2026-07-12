Крах за Конър Макгрегър при завръщането му в UFC
Боецът се контузи и загуби от Макс Холоуей
Кошмарно завръщане за бившата ММА звезда Конър Макгрегър на ринга на UFC.
Очакваният триумф се превърна в загуба от Макс Холоуей, дошла след нова контузия.
Това бе първи мач за Макгрегър от 2021 г. насам.
Срещата
Мачът, който трябваше да е зрелището на гала вечерта в Невада, приключи едва минута и девет секунди след старта.
В опит да нанесе удар с крак в първите мигове на срещата, 37-годишният Макгрегър получи тежка контузия в дясното коляно.
Той опита да продължи, но бе очевидно, че няма как да се справи с атаките на опонента си, който веднага забеляза слабото място.
Така звездата даде знак на рефера и мачът бе прекратен, а виковете в подкрепа на Макгрегър бързо стихнаха и отстъпиха място на разочарованието.
Актив
Това е седма загуба в актива на Макгрегър. Той има 22 победи и не се беше качвал на ринга от 2021 г., когато счупи крака си в мач срещу Дъстин Поарие.
През това време Макгрегър се забърка няколко пъти в скандали и бе признат за виновен за изнасилване.
Той правеше планове да се кандидатира за президент на Ирландия и да се отдаде на политиката.
За съперникът му Холоуей победата е 28-ма. Той има 9 загуби.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google