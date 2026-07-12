Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Крах за Конър Макгрегър при завръщането му в UFC Боецът се контузи и загуби от Макс Холоуей Снимка: Getty Images

Кошмарно завръщане за бившата ММА звезда Конър Макгрегър на ринга на UFC.

Очакваният триумф се превърна в загуба от Макс Холоуей, дошла след нова контузия.

Това бе първи мач за Макгрегър от 2021 г. насам.

Срещата

Мачът, който трябваше да е зрелището на гала вечерта в Невада, приключи едва минута и девет секунди след старта.

Снимка: Getty Images

В опит да нанесе удар с крак в първите мигове на срещата, 37-годишният Макгрегър получи тежка контузия в дясното коляно.

Той опита да продължи, но бе очевидно, че няма как да се справи с атаките на опонента си, който веднага забеляза слабото място.

Така звездата даде знак на рефера и мачът бе прекратен, а виковете в подкрепа на Макгрегър бързо стихнаха и отстъпиха място на разочарованието.

Актив

Това е седма загуба в актива на Макгрегър. Той има 22 победи и не се беше качвал на ринга от 2021 г., когато счупи крака си в мач срещу Дъстин Поарие.

Снимка: Getty Images

През това време Макгрегър се забърка няколко пъти в скандали и бе признат за виновен за изнасилване.

Той правеше планове да се кандидатира за президент на Ирландия и да се отдаде на политиката.

За съперникът му Холоуей победата е 28-ма. Той има 9 загуби.