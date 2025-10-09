bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

Вероятно никога повече няма да видим Шумахер такъв, какъвто го познавахме, пишат в Германия

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

Почти 12 години след трагичния ски инцидент, светът все още наблюдава с тъга съдбата на седемкратния световен шампион във Формула 1 – Михаел Шумахер.

Легендарният пилот, който преди години беше символ на скорост, смелост и непоклатима решителност, днес живее в тишина, обвит в мистерия.

Според последната информация от най-близките му приятели, Пилето е почти непрекъснато прикован на легло и вече не може да общува чрез реч, съобщава Daily Mail.

Надежди

Бившият му мениджър Флавио Бриаторе призна с натежало сърце през юни: „Ако затворя очи, все още мога да го видя усмихнат, след поредната победа. Това е образът, който предпочитам да пазя в сърцето си, вместо да виждам как лежи в леглото… Все още често говоря с Корина.“

Официално: Шумахер заби колежка

Тъжната реалност бе потвърдена и от немския журналист Феликс Гьорнер, който е говорил с един от неговите болногледачи:

Снимка: Getty Images

„Той вече не може да изразява мислите си с думи. Много е тъжно... Михаел беше герой, непреклонен, почти неразрушим. А сега... всички ние се вкопчваме в надеждата, но истината е болезнена – той просто не е добре и вероятно никога повече няма да го видим такъв, какъвто го познавахме.“

15 души, 24/7

Германските медии разкриват, че за Михаел се грижи екип от 15 души, 24 часа в денонощието.

Легендата, която някога доминираше на пистата, сега е частично безпомощен, постоянно наблюдаван и видимо белязан от нараняванията, които промениха живота му завинаги.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Мистерията е разбулена: Арестуваха фантома в болид на Ферари (ВИДЕО)
 
Тагове:

семейство формула 1 михаел шумахер легло daily mail тишина мистерия общуване корина болногледач

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)
Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър

Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър
600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

Последни новини

Големият мач е на масата: Модрич пада пред стекa (ВИДЕО)

Големият мач е на масата: Модрич пада пред стекa (ВИДЕО)
600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026
Три пъти мъртъв, три пъти жив

Три пъти мъртъв, три пъти жив
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV