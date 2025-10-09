15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

Почти 12 години след трагичния ски инцидент, светът все още наблюдава с тъга съдбата на седемкратния световен шампион във Формула 1 – Михаел Шумахер.

Легендарният пилот, който преди години беше символ на скорост, смелост и непоклатима решителност, днес живее в тишина, обвит в мистерия.

Според последната информация от най-близките му приятели, Пилето е почти непрекъснато прикован на легло и вече не може да общува чрез реч, съобщава Daily Mail.

Надежди

Бившият му мениджър Флавио Бриаторе призна с натежало сърце през юни: „Ако затворя очи, все още мога да го видя усмихнат, след поредната победа. Това е образът, който предпочитам да пазя в сърцето си, вместо да виждам как лежи в леглото… Все още често говоря с Корина.“

Тъжната реалност бе потвърдена и от немския журналист Феликс Гьорнер, който е говорил с един от неговите болногледачи:

Снимка: Getty Images

„Той вече не може да изразява мислите си с думи. Много е тъжно... Михаел беше герой, непреклонен, почти неразрушим. А сега... всички ние се вкопчваме в надеждата, но истината е болезнена – той просто не е добре и вероятно никога повече няма да го видим такъв, какъвто го познавахме.“

15 души, 24/7

Германските медии разкриват, че за Михаел се грижи екип от 15 души, 24 часа в денонощието.

Легендата, която някога доминираше на пистата, сега е частично безпомощен, постоянно наблюдаван и видимо белязан от нараняванията, които промениха живота му завинаги.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK