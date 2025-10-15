Лечева за скандала в щангите: Няма как шампионите да са зависими хора (ВИДЕО)

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира неразбирателството между трикратния ни световен шампион във вдигането на тежести Карлос Насар и Българската федерация по борба.

Скандалите в щангите

Лечева не разбира защо президентът на Федерацията Стефан Ботев не намира подход към олимпийския първенец: "След този феноменален успех на олимпийския ни шампион, това което виждам, разменените диалози, това е изключително неприятно. Всяко едно ръководство на федерация трябва да намери подход. Изключително неприятно е този диалог да се развива пред медиите. Съжалявам за Стефан Ботев, че не може да намери диалог с него", коментира Лечева.

"Най-лошо е в спорта да правим зависими хора, няма как в спорта да правим зависими хора. Няма как шампионите да са зависими хора. Те са различни, защото притежават свободата да правят това, на което са способни. Ние сме задължени пред тях", каза още тя и отправи въпрос към Стефан Ботев, свързан с жалбата му относно провеждането на Общото събрание на БОК.

"В нито едно от неговите интервюта не каза защо е подал жалба, в нито един момент не е възразил срещу Общото събрание. Знае ли какво пише в тази жалба?", пита Лечева.

Кризата в БОК

Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.

Припомняме, че вписването на Весела Лечева в Търговския регистър бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.

