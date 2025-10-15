bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Лечева за скандала в щангите: Няма как шампионите да са зависими хора (ВИДЕО)

Коментар за случващото се между Карлос Насар и БФВТ

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира неразбирателството между трикратния ни световен шампион във вдигането на тежести Карлос Насар и Българската федерация по борба.

Скандалите в щангите

Лечева не разбира защо президентът на Федерацията Стефан Ботев не намира подход към олимпийския първенец: "След този феноменален успех на олимпийския ни шампион, това което виждам, разменените диалози, това е изключително неприятно. Всяко едно ръководство на федерация трябва да намери подход. Изключително неприятно е този диалог да се развива пред медиите. Съжалявам за Стефан Ботев, че не може да намери диалог с него", коментира Лечева.

Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне (ВИДЕО)

"Най-лошо е в спорта да правим зависими хора, няма как в спорта да правим зависими хора. Няма как шампионите да са зависими хора. Те са различни, защото притежават свободата да правят това, на което са способни. Ние сме задължени пред тях", каза още тя и отправи въпрос към Стефан Ботев, свързан с жалбата му относно провеждането на Общото събрание на БОК. 

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите (ВИДЕО)

"В нито едно от неговите интервюта не каза защо е подал жалба, в нито един момент не е възразил срещу Общото събрание. Знае ли какво пише в тази жалба?", пита Лечева.

Кризата в БОК

Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.

Припомняме, че вписването на Весела Лечева в Търговския регистър бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

весела лечева жалби бок вдигане на тежести щанги стефан ботев Карлос Насар БФВТ

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец

Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец
Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар
След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

"Марка": Някога България бе в елита, сега трудно ще победи дори Фарьорските острови

Последни новини

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар
След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА
Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов

Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов

"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV