Летящ старт за шахматистките ни на европейското

Летящ старт за женския национален отбор на България на европейското първенство по шахмат в Батуми (Грузия). Шампионките започнаха защитата на титлата си с победа с 4:0 над Чехия.

"Лъвиците" - златни медалистки от Будва 2023, не срещнаха особени трудности и стартираха оптимално турнира, в който участват 36 състава.

В първия кръг

На първа дъска Антоанета Стефанова победи Юлия Мовсесян, а другият успех с белите фигури бе за Белослава Кръстева над Йоана Ворек на трета дъска. Нургюл Салимова на втора дъска и дебютантката в тима Надя Тончева на четвърта дъска спечелиха с черните фигури респективно срещу Лада Зелбова и Анна Лхотска.

При мъжете националният отбор на България отстъпи в първия кръг на един от фаворитите за златото - Нидерландия, с резултат от 0,5:3,5 точки.

Единственото реми бе постигнато от Момчил Петков на трета дъска, който раздели точката с белите фигури с Макс Вармердам. Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров допуснаха загуби съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест Ервин л'Ами.

При мъжете участват 40 отбора. Европейското първенство продължава в понеделник с партиите от втория кръг.

