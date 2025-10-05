bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Летящ старт за шахматистките ни на европейското

Шампионките не оставиха шанс на Чехия

Летящ старт за шахматистките ни на европейското

Летящ старт за женския национален отбор на България на европейското първенство по шахмат в Батуми (Грузия). Шампионките започнаха защитата на титлата си с победа с 4:0 над Чехия.

"Лъвиците" - златни медалистки от Будва 2023, не срещнаха особени трудности и стартираха оптимално турнира, в който участват 36 състава.

В първия кръг

На първа дъска Антоанета Стефанова победи Юлия Мовсесян, а другият успех с белите фигури бе за Белослава Кръстева над Йоана Ворек на трета дъска. Нургюл Салимова на втора дъска и дебютантката в тима Надя Тончева на четвърта дъска спечелиха с черните фигури респективно срещу Лада Зелбова и Анна Лхотска.

При мъжете националният отбор на България отстъпи в първия кръг на един от фаворитите за златото - Нидерландия, с резултат от 0,5:3,5 точки.

Единственото реми бе постигнато от Момчил Петков на трета дъска, който раздели точката с белите фигури с Макс Вармердам. Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров допуснаха загуби съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест Ервин л'Ами.

При мъжете участват 40 отбора. Европейското първенство продължава в понеделник с партиите от втория кръг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България жени грузия шахмат победа първенство европейско шампионки батуми

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Джанлоренцо Бленджини - италианец по паспорт, българин по сърце (ВИДЕО)

Джанлоренцо Бленджини - италианец по паспорт, българин по сърце (ВИДЕО)
Карлос Насар атакува трета световна титла с нов човек в своя екип (ВИДЕО)

Карлос Насар атакува трета световна титла с нов човек в своя екип (ВИДЕО)
Абърдийн и Митов най-сетне победиха в първенството

Абърдийн и Митов най-сетне победиха в първенството
Любо Ганев след жребия: Паднахме се в най-тежката група! (ВИДЕО)

Любо Ганев след жребия: Паднахме се в най-тежката група! (ВИДЕО)
Гари Невил вбеси феновете след нападението пред синагога (ВИДЕО)

Гари Невил вбеси феновете след нападението пред синагога (ВИДЕО)

Последни новини

10 от ЦСКА изпуснаха Лудогорец в края

10 от ЦСКА изпуснаха Лудогорец в края
Абърдийн и Митов най-сетне победиха в първенството

Абърдийн и Митов най-сетне победиха в първенството
Гари Невил вбеси феновете след нападението пред синагога (ВИДЕО)

Гари Невил вбеси феновете след нападението пред синагога (ВИДЕО)
Джанлоренцо Бленджини - италианец по паспорт, българин по сърце (ВИДЕО)

Джанлоренцо Бленджини - италианец по паспорт, българин по сърце (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV