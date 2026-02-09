Линдзи Вон в интензивното след втора операция!

Американската легенда в ските Линдзи Вон претърпя втора операция за стабилизиране на левия си крак след падането си в Кортина. Тя е хоспитализирана в болница „Ка Фончело“ в Тревизо.

Сложната фрактура на левия ѝ крак (счупена бедрена кост) е наложила втора интервенция, извършена от съвместен екип от местни ортопедични и пластични хирурзи - болницата е Ca Foncello в Тревизо - целта на процедурите е била да се предотвратят усложнения.

Личният лекар на американската скиорка е присъствал, оказвайки пълно съдействие. Вон, която застана на старт със скъсана кръстна връзка, падна само след 13 секунди, закачи се за врата и се превъртя няколко пъти, смълчавайки хилядите зрителите по трибуните и милионите по света.

В момента е настанена в интензивното отделение. Американският ски отбор е разгледал няколко болници преди да избере Тревизо - на около 125 км от Кортина, пред най-близката болница в Белуно, защото Тревизо има отделение и по неврохирургия, обясни източник, който се цитира от gazzetta.it.