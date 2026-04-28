Мачът Фюри - Джошуа зависи от... Дуа Липа

Цял свят чака зрелищен боксов мач между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа! И май е на път да го получи!

Вчера, 27 април, стана ясно, че двамата боксьори са подписали сделка за две срещи, като първата трябва да е до края на 2026 г.

Само че този сценарии може да бъде объркан от... Дуа Липа. Точно така! Британската певица с албански корени може да се окаже препъни камък за срещата, ако откаже да изпълни няколко песни на гала вечерта. 

Желанието

Условието е поставено от организатора на събитието - Турки Алалших. Той е министър в Кралския двор на Саудитска Арабия, председател на Главното управление на развлеченията на страната и един от най-влиятелните хора в бокса в последните години. 

Именно той обяви, че срещата ще се състои в най-скоро време, а Фюри и Джошуа са подписали договорите си. 

За да се състои мача, любимата певица на Алалших трябва да се съгласи да изпълни няколко песни на гала вечерта. До момента няма потвърждение за нейното участие. 

"Има няколко подводни камъка. Не знам дали звучи сериозно, но Турки се е запънал, че Дуа Липа трябва да пее. Това е едно от задължителните неща", казва запознат със ситуацията. 

Липа и боксът

Трикратната носителка на награди "Грами" и една от най-популярните певици в света със сигурност ще поиска солиден хонорар, но това едва ли ще е проблем за организаторите.

"Обичам да се боксирам. Правя го и на тренировки. Харесва ми и обичам да гледам бокс", сподели тя преди време. 

Самият Алалших е известен почитател на световните музикални звезди и често ги включва в събития, организирани от него. През септември 2024 г. той плати солиден хонорар на Лиъм Галахър, за да изпее три песни на гала вечерта, на която Джошуа бе нокаутиран от Даниел Дюбоа в петия рунд. 

Битката между 37-годишния Фюри и 36-годишния Джошуа трябваше да се състои още преди 5-6 години, когато двамата бяха в пика на кариерите си. 

В момента Джошуа е с 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг, а през юли му предстои мач срещу Кристиан Пренга. 

Фюри се завърна за пореден път на ринга преди дни, побеждавайки Арсланбек Махмудов. Той вече има 35 победи, 2 загуби и 1 равенство в актива си.

 
