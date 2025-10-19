Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

Феновете на алпийския сноуборд избраха Малена Замфирова за своя любимка, след като гласуваха за нея във финала на виртуалната Световна купа на FIS Snowboarding в "Инстаграм".

Тя бе предпочетена пред Рамона Хофмайстер - носителка на олимпийски медал и два от световни първенства.

"Голямата ни звезда при жените в сноуборда Малена Замфирова получи поредното страхотно международно признание", пише Българска ски федерация във "Фейсбук".

"Феновете на алпийския сноуборд от цял свят гласуваха за българката и тя спечели виртуалната Световна купа на FIS Snowboarding в Instagram. В големия финал любителите на този атрактивен спорт дадоха своя глас за Малена, а втора остана легендарната Рамона Хофмайстер. През септември в българския финал на виртуалната Световна купа при мъжете феновете избраха първи да е Радослав Янков, а втори Тервел Замфиров", продължaват от БФ Ски.

"При жените сега на трето място е двукратната олимпийска шампионка в алпийския сноуборд Естер Ледецка (Чехия), която надви в малкия финал Жасмин Корати (Италия). В началото на месеца Малена Замфирова триумфира в 10-тото зимно издание на наградата "Пьотр Нуровски" на Европейските олимпийски комитети (ЕОК)", завършва съобщението.

