Малшанс ни отне още отличия в скоковете на батут (ВИДЕО)

Прокобата на четвъртото място надвисна над българските представители в последния ден на световното първенство по скокове на батут в Памплона.

След като Никол Филипова и Елена Михайлова дадоха тон със сребърния си медал в синхронните двойки, България погледна смело към още поне три отличия от шампионата.

В индивидуалната надпревара при девойките до 14 години обаче Преслава Пенчева остана на косъм от медала, след като завърши четвърта, на едва 4 десети от бронза. Тя все пак подобри класирането си от последното световно първенство в Бирмингам преди две години, когато зае седмото място. Преслава остана четвърта и в синхроните, заедно с Цветелина Йоргова.

Малшанс

Само малшансът размина с медала Калоян Петров при младежите до 21 години. Той не успя да завърши програмата си във финала, но дори и без да стигне до края, талантливият българин събра достатъчен сбор от успешно направените елементи, който да му осигури четвъртото място.

В синхронните двойки при девойките до 16 години Микаела Христова и Антония Тодорова не завършиха програмата си и знаеха осмата позиция.

В индивидуалния батут при юношите и девойките до 16 години Георги Георгиев завърши 13-и, а Микаела Христова - 19-а.

Така България остава с два сребърни медала от Мондиала в Памплона, като за първи път стигна до индивидуално сребърно отличие от световно първенство. Взе го Никол Филипова при момичетата до 12 години.

