Мистерията с пробите на Божидар Андреев се разраства (ВИДЕО)

Мистерията около положителната проба на Божидар Андреев се задълбочава. bTV научи, че щангистът е дал 2 проби в рамките на 2 седмици. Само първата обаче е положителна.

Екипът ни направи опит да се сдобие с анаболния стероид местеролон, с който е хванат щангистът.

Проверката ни в аптеката установи, че стероидът, разпорстраняван под името провирон, не може да бъде закупен. За сметка на това онлайн и без лекарска рецепта, може да го получите срещу 20 лв.

Парадоксът с пробите

Божидар Андреев твърди, че е приемал местеролон между ноември 2024 и януари 2025 г. Тестван е чак през октомври тази година. Но може ли това вещество да остави следи в организма толкова дълго?

"Възможно е, тъй като тестовете, които в момента се правят, са изключително прецизни и откриват дори минимални следи след много дълго време.", коментира пред bTV нутриционистът Кирил Танев.

Парадоксът е, че пробите на Божидар са с различен резултат. На 15 октомври - положителен, а 10 дни по-късно - отрицателен.

"Божидар Андреев е дал над 100 проби в своята кариера. Това му е първо провинение. Ние приемаме решението и няма да искаме отваряне на "Б" пробата.", заяви пред bTV треньорът на тежкоатлета - Пламен Братойчев.

Пробите са взети от Международната антидопингова агенция, потвърди председателят на антидопинговия център у нас д-р Виолета Заркова.

Не е ясно какво ще бъде наказанието. За доказано наличие на анаболни стероиди се предвижда 4-годишно.

Снимка: БГНЕС

