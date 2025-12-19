bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Мистерията с пробите на Божидар Андреев се разраства (ВИДЕО)

Два теста, два различни резултата

Мистерията около положителната проба на Божидар Андреев се задълбочава. bTV научи, че щангистът е дал 2 проби в рамките на 2 седмици. Само първата обаче е положителна.

Екипът ни направи опит да се сдобие с анаболния стероид местеролон, с който е хванат щангистът.

Проверката ни в аптеката установи, че стероидът, разпорстраняван под името провирон, не може да бъде закупен. За сметка на това онлайн и без лекарска рецепта, може да го получите срещу 20 лв.

Парадоксът с пробите

Божидар Андреев твърди, че е приемал местеролон между ноември 2024 и януари 2025 г. Тестван е чак през октомври тази година. Но може ли това вещество да остави следи в организма толкова дълго?

"Възможно е, тъй като тестовете, които в момента се правят, са изключително прецизни и откриват дори минимални следи след много дълго време.", коментира пред bTV нутриционистът Кирил Танев.

Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)

Парадоксът е, че пробите на Божидар са с различен резултат. На 15 октомври - положителен, а 10 дни по-късно - отрицателен.

"Божидар Андреев е дал над 100 проби в своята кариера. Това му е първо провинение. Ние приемаме решението и няма да искаме отваряне на "Б" пробата.", заяви пред bTV треньорът на тежкоатлета - Пламен Братойчев.

Пробите са взети от Международната антидопингова агенция, потвърди председателят на антидопинговия център у нас д-р Виолета Заркова.

Не е ясно какво ще бъде наказанието. За доказано наличие на анаболни стероиди се предвижда 4-годишно.

Снимка: БГНЕС

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тестове допинг резултати проби мистерия Божидар Андреев местеролон провирон

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)
Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)
Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме

Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме
По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК

По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК
Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Последни новини

Лудогорец громи, но ще зимува с рекордно изоставане

Лудогорец громи, но ще зимува с рекордно изоставане
На грешното място в грешното време (ВИДЕО)

На грешното място в грешното време (ВИДЕО)
Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме

Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме
По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК

По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV