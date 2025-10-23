Млад пилот намушка баща си до смърт

Някога той беше детето чудо на испанския моторен спорт, което на 13 години вече държеше здраво волана на едноместен болид и мечтаеше за Формула 1. Днес, едва на 23, Антолин Гонсалес не е в питлейна, а в затворническа килия, след като призна, че е намушкал собствения си баща до смърт.

Нощта на ужаса

Юли 2025-а. В индустриалната зона на Аранда де Дуеро, Бургос избухва спор между баща и син. На едната страна – Антолин Гонсалес-старши, 56-годишен предприемач, собственик на семейната компания Aceitunas Antolín. На другата – неговият син, младата надежда на испанския автомобилен спорт. Бившият пилот твърди, че баща му е първият, който е използвал оръжие - вид мачете с острие между 10 и 15 сантиметра.

След кратка схватка се чува писък, удар и после тишина... Прободната рана във врата се оказва фатална. Полицията получава сигнал за нападение. Когато пристигат, мъжът е вече мъртъв. Нападателят е избягал – само за да бъде арестуван няколко часа по-късно в близкия град Синовас.

„Не исках да го убия“

Четири месеца по-късно, в Съд №2 на Аранда де Дуеро, Гонсалес признава вината си. Твърди, че не е искал да убива. Че е действал в самоотбрана, след като баща му първи вдигнал оръжието. „Всичко се случи за секунди... беше инцидент“, казва през сълзи бившият пилот. Той моли за споразумение – за по-лека присъда, която би му позволила един ден отново да види свободата. Но нито думите, нито славното му минало могат да изтрият факта: син уби баща си.

Геният, който не стигна финала

Антолин Гонсалес беше всичко, което Испания очакваше от следващата си легенда. На 8 години вече чупеше рекорди по картинг пистите. Във Формула 3 караше като зрял шампион – бърз, концентриран, безстрашен. В Азия го наричаха “ел ниньо де фуего“ – „момчето от огън“. Но зад славата стоеше и нещо друго – натиск, очаквания, неизбежни конфликти със семейството. След като губи финансовата подкрепа за Формула 3, мечтата му за Формула 1 се срива. Оттогава животът на Антолин тръгва надолу.

Днес, зад студените стени на затвора, Антолин Гонсалес е далеч от светлините на подиума и шума на двигателите. Там, където някога мечтаеше за скорост и слава, сега звучи само ехото на едно изречение, което не спира да повтаря: „Не исках това да се случи...“

