Млад пилот намушка баща си до смърт

Шокираща трагедия

Млад пилот намушка баща си до смърт

Някога той беше детето чудо на испанския моторен спорт, което на 13 години вече държеше здраво волана на едноместен болид и мечтаеше за Формула 1. Днес, едва на 23, Антолин Гонсалес не е в питлейна, а в затворническа килия, след като призна, че е намушкал собствения си баща до смърт.

Нощта на ужаса

Юли 2025-а. В индустриалната зона на Аранда де Дуеро, Бургос избухва спор между баща и син. На едната страна – Антолин Гонсалес-старши, 56-годишен предприемач, собственик на семейната компания Aceitunas Antolín. На другата – неговият син, младата надежда на испанския автомобилен спорт. Бившият пилот твърди, че баща му е първият, който е използвал оръжие - вид мачете с острие между 10 и 15 сантиметра.

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)

След кратка схватка се чува писък, удар и после тишина... Прободната рана във врата се оказва фатална. Полицията получава сигнал за нападение. Когато пристигат, мъжът е вече мъртъв. Нападателят е избягал – само за да бъде арестуван няколко часа по-късно в близкия град Синовас.

„Не исках да го убия“

Четири месеца по-късно, в Съд №2 на Аранда де Дуеро, Гонсалес признава вината си. Твърди, че не е искал да убива. Че е действал в самоотбрана, след като баща му първи вдигнал оръжието. „Всичко се случи за секунди... беше инцидент“, казва през сълзи бившият пилот. Той моли за споразумение – за по-лека присъда, която би му позволила един ден отново да види свободата. Но нито думите, нито славното му минало могат да изтрият факта: син уби баща си.

Геният, който не стигна финала

Антолин Гонсалес беше всичко, което Испания очакваше от следващата си легенда. На 8 години вече чупеше рекорди по картинг пистите. Във Формула 3 караше като зрял шампион – бърз, концентриран, безстрашен. В Азия го наричаха “ел ниньо де фуего“ – „момчето от огън“. Но зад славата стоеше и нещо друго – натиск, очаквания, неизбежни конфликти със семейството. След като губи финансовата подкрепа за Формула 3, мечтата му за Формула 1 се срива. Оттогава животът на Антолин тръгва надолу.

Днес, зад студените стени на затвора, Антолин Гонсалес е далеч от светлините на подиума и шума на двигателите. Там, където някога мечтаеше за скорост и слава, сега звучи само ехото на едно изречение, което не спира да повтаря: „Не исках това да се случи...“

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща
 
