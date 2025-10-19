bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)

Цолов ще кара във Формула 2 с ума на възрастен, със сърце на дете и с флага на България на гърдите

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)

Казват, че моторите имат звук, който се запомня. Но има и хора, които оставят следа, по-дълбока от шума на скоростта. Един от тях е Никола Цолов — момчето, което кара с ума на възрастен, със сърцето на дете и с флага на България на гърдите.

Да те скъсат на листовки, а ти да преминеш във Формула 2. Цолов с откровен разказ за началото в моторните спортове, специално за bTV. Пилотът гостува на Светослав Иванов в предаването "120 минути".

Снимка: Lap.bg

Роден на 21 декември 2006 г. в София, той от малък намира пътя си в света на скоростите. На 9 години вече обикаля първите си обиколки по картинг пистите у нас. Тогава това е било просто игра. Но както сам казва: „В началото баща ми ми казваше, че ако се справям добре в училище, ще ме води на картинг. После разбрах, че това е нещото, което искам да правя сериозно.“

Играта става цел. Целта – съдба

Когато други деца още учат таблицата за умножение, Никола вече се състезава извън страната. И печели. Взема първите си международни отличия, а името му започва да звучи на езика на победите. През 2022 г. влиза в мениджърската академия на Фернандо Алонсо — легенда, която вижда нещо рядко в едно българско момче.

Снимка: Lap.bg

„Никола има естествена скромност и зрялост, които рядко се срещат на такава възраст,“ казва двукратният световен шампион във Формула 1. В същата година идва и титлата – шампион на Испанската Формула 4.

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

След това – Формула 3, където през 2024 г. Цолов пише история в Монако, ставайки първият българин, спечелил състезание във Формула 3. Така България влиза в световната скоростна карта – не с автомобил, а с пилот.

Снимка: Lap.bg

Но зад скоростта стои и нещо тихо. Майка му Мирослава и баща му Димитър – родители, опора, труд и любов. „На 12 години вече живеех в Италия с майка ми. Тя остави живота си в България, за да тръгне с мен. Баща ми остана тук, за да работи и да намира средства. Без тях нямаше да съм тук.“ Мирослава е учител по музика. Димитър – директор в ИТ компания, човек на точните науки. От нея Никола е наследил емоцията, от него – разума. „Мисля, че съм микс между двамата – и може би затова има баланс,“ казва той.

Зад волана е хладнокръвен. Извън пистата – обикновено момче, което помни откъде е тръгнало. „На пътя трябва да се кара бавно и внимателно. Няма награда, ако бързаш. Няма смисъл да показваш кой си.“ Учи усилено. Завършва матурите си, между тренировките, полетите и шампионатите. „Взех ги този август. И вече мога напълно да се фокусирам върху кариерата. Психиката е всичко.“ 

Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)

Работи с психолог, слуша музика, търси спокойствието в тишината. „Преди състезание обичам да съм сам. Сам с музиката. Трябва да изчистиш ума си.“

Снимка: Lap.bg

А за мечтата казва просто: „Ако сезонът във Формула 2 тръгне добре, Формула 1 няма да е толкова далече.“ Зад тези думи няма арогантност. Има работа. Постоянство. Вяра. Българска кръв, която кипи тихо, но гори дълбоко. И когато го питат коя е любимата му българска дума, не се колебае.

„Благодаря.“

Думата, която събира всичко в едно – възпитание, признателност, корен. Българският лъв на пистата. Момчето, което сбъдва мечтата си — със скорост, сърце и благодарност.

Вижте цялото интервю във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Второто място никога не е било толкова сладко
Тагове:

семейство училище формула 1 btv благодаря формула 2 скорост формула 3 120 минути Никола Цолов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Синът на Ел Пистолеро става български национал?

Синът на Ел Пистолеро става български национал?
Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)

Последни новини

21 титли, 21 града: Медведев с историческа победа

21 титли, 21 града: Медведев с историческа победа

Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката

Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката
Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!

На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV